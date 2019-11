Les Carabins ne tiennent rien pour acquis

WOLFVILLE, Nouvelle-Écosse | Malgré les corrections subies par les équipes de l’Atlantique dans le carré d’as national au cours des dernières années, les Carabins de l’Université de Montréal assurent ne pas prendre les Axemen d’Acadia à la légère à l’aube de la Coupe Uteck samedi après-midi à Wolfville.

La défaite de 81-3 des Axemen face aux Mustangs de Western à la Coupe Uteck de 2017 est encore bien présente dans l’esprit des amateurs de football universitaire. Les Bleus s’étaient aussi amusés face aux Axemen, en 2016, dans une victoire de 63-1, alors que le calendrier interconférence était toujours en vigueur.

« Ce n’est pas la même équipe, ce n’est pas la même équipe du tout, a déclaré l’entraîneur-chef Danny Maciocia. En 2017, ils avaient eu seulement quelques jours pour se préparer après avoir disputé un match le mardi. Toute la semaine, j’ai insisté qu’il n’y avait rien d’acquis. Comme on l’a vu lors de notre défaite à Sherbrooke, il faut être prêt mentalement et physiquement. »

« On veut être au même niveau que lors de la Coupe Dunsmore contre Laval, de poursuivre Maciocia. Nous sommes si près d’une participation à la Coupe Vanier qu’il ne faut pas ralentir. Tous nos joueurs sont au courant du passé des équipes de l’Atlantique, mais Acadia est une bonne équipe qui a dominé toute l’année. »

Les joueurs étoiles Marc-Antoine Dequoy et Brian Harelimana abondent dans le même sens.

« On doit jouer à notre niveau, a souligné le demi défensif qui complète son parcours universitaire cette année. On a eu notre leçon lors du match à Sherbrooke. Nous sommes prêts et concentrés sur la tâche à accomplir. Il faudra jouer pendant 60 minutes à notre niveau et ne pas avoir de relâchement. »

« Depuis notre défaite à Sherbrooke, on ne prend personne à la légère et on se prépare à chaque match comme si nous affrontions Laval, de renchérir le secondeur de 4e année. Nous avons vécu beaucoup d’émotions la semaine dernière, mais nous sommes conscients que nous avons une belle opportunité d’atteindre la Coupe Vanier. Acadia est la seule équipe invaincue au pays. Ils ont un bon quart-arrière, un bon porteur de ballon et sont capables de lancer profondément. »

Contrairement à Harelimana, Dequoy n’avait pas affronté les Axemen en 2016 en raison d’une blessure à une main.

Vol retardé

La journée avait mal débuté pour les Carabins, dont le vol nolisé pour Halifax a été retardé de 90 minutes et déplacé dans un autre aéroport. Les Bleus ont dû utiliser l’appareil 737 de Chrono Aviation qui a effectué un atterrissage d’urgence à Saint-Hubert, jeudi, avec 87 passagers à son bord en provenance de Kuujjuaq en raison d’un pneu crevé.

Les Carabins ont finalement quitté Mirabel à 13 h dans un autre avion. Leur arrivée plus tard que prévu a forcé l’annulation du point de presse des deux équipes. Les Carabins devaient tenir un léger entraînement à l’hôtel, mais il a été annulé au profit d’une réunion d’équipe.

« On ne contrôle pas tout, a philosophé Maciocia. On a eu droit à un petit changement, mais rien de majeur. »

Les forces pour rivaliser ?

Après toutes ces années difficiles pour les champions de l’Atlantique, les Axemen d’Acadia sentent-ils la pression de démontrer qu’ils peuvent rivaliser avec les meilleures équipes au pays ?

« Le reste du pays souhaite qu’on prouve quelque chose, mais on ne s’arrête pas à cet aspect et on s’occupe simplement de nos affaires, a mentionné l’entraîneur-chef Jeff Cummins qui en est à sa 17e saison à la barre des Axemen. Ce n’est pas un secret que les équipes de l’Atlantique n’ont pas bien joué et qu’elles n’ont pas été compétitives au niveau national au cours des sept ou huit dernières années. »

« Je ne sais pas si nous allons être plus compétitifs cette année, poursuit Cummins qui a évolué avec Anthony Calvillo en 1994 à Las Vegas dans la LCF. On ne le saura pas tant que nous ne serons pas sur le terrain. Il y a des positions où on rivalise très bien avec les Carabins, mais il y en a d’autres où ils sont plus athlétiques. Leur front défensif est très athlétique. Il faudra arrêter la course et contenir leur quart-arrière. Nous n’avons pas affronté un quart-arrière aussi mobile cette année. »

Joueur défensif par excellence de l’Atlantique pour une deuxième fois au cours des trois dernières années, Bailey Feltmate est une pièce maîtresse dans le jeu des Axemen. « Il faudra être calme, discipliné et bien réagir quand ils vont préparer des gros jeux, a expliqué le secondeur intérieur natif de Moncton. Nous sommes une équipe plus unie qu’en 2017 et on va tous dans une direction commune. Il y a deux ans, je ne suis pas certain que tous les joueurs auraient accepté de se faire teindre les cheveux en blond comme nous l’avons fait cette année avant la finale de Conférence. »

Des Bahamas à Wolfville

Shelton Williams a un parcours qui sort des sentiers battus. Après s’être engagé auprès d’une équipe de la NCAA, le bloqueur à gauche de 5e année a dû modifier ses plans en raison d’un problème de visa.

De retour chez lui aux Bahamas, il a été recruté par le College Holland, une institution de l’Île-du-Prince-Édouard qui tenait un camp d’évaluation sur son île. « Je ne connaissais rien du Canada, a-t-il mentionné avec un large sourire. Je n’avais pas le choix : venir au Canada si je voulais jouer chez les pros puisque ça ne fonctionnait pas aux États-Unis. Cette décision a changé ma vie pour le mieux. J’adore le Canada. Ça va être complètement fou si j’obtiens une chance dans la LCF. »

Avec les nouvelles règles de la LCF touchant les joueurs mondiaux, Williams pourrait obtenir une opportunité.