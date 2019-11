Les États-Unis vengent leur échec face au Canada

Après un gain historique face aux Américains à la mi-octobre, l’équipe canadienne de soccer masculin s’est cette fois inclinée par la marque de 4 à 1 face à leurs grands rivaux, vendredi soir, à Orlando, lors d’un match de la Ligue des nations de la CONCACAF.

Devant leurs partisans, les joueurs des États-Unis n’ont laissé aucune chance aux représentants de l’unifolié en première demie, plantant trois ballons derrière le gardien Milan Borjan. Jordan Morris (2e minute de jeu), Gyasi Zardes (23e) et Aaron Long (34e) ont tous fait secouer les cordages.

Zardes a ajouté un important filet en fin de match, qui permet aux Américains (+8) d’avoir un meilleur différentiel de buts que les Canadiens (+6).

Le défenseur central Steven Vitoria a été le seul à répliquer pour la troupe de John Herdman. Ce n’est pas faute d’avoir essayé pour le Canada, qui a eu la possession du ballon pour la majorité de la rencontre. À la 31e minute de jeu, ils ont obtenu un coup franc très bien placé, mais la frappe de Scott Arfield s’est écrasée dans le mur de joueurs protégeant Brad Guzan.

Le milieu de terrain de l’Impact de Montréal Samuel Piette faisait partie du onze partant aligné par Herdman. Il a joué les 90 minutes de cette rencontre.

Avec neuf points au classement du groupe A, le Canada reste en tête de son groupe, mais n’a plus de matchs à disputer. Les États-Unis (six points) et Cuba (aucun point) s’affronteront pour une dernière fois, mardi prochain.