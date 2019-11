Les Sags transigent avec l’Armada

Après une victoire en prolongation face au Drakkar de Baie-Comeau, jeudi, les Saguenéens de Chicoutimi feront face à deux bons défis au Centre George-Vézina cette fin de semaine.

Samedi après-midi, les hommes de Yanick Jean feront face au Phoenix de Sherbrooke, tandis qu’ils affronteront les Remparts de Québec dimanche. Pour amener plus de caractère à l’équipe, les Sags ont acquis Antoine Demers de l’Armada de Blainville-Boisbriand, en retour d’un choix de 7e ronde, jeudi dernier.

Antoine Demers sera donc en uniforme dès samedi afin d’aider sa nouvelle équipe à contenir les effectifs sherbrookois. En neuf parties, le centre de 1,72 m avait récolté sept points avec l’Armada cette saison. Demers s’amène à Chicoutimi avec trois saisons dans le circuit Courteau derrière la cravate, lui qui devient le troisième joueur de 20 ans de la formation, après Rafaël Harvey-Pinard et Ethan Crossman.

Non seulement le Phœnix de Sherbrooke est au sommet du classement de la LHJMQ avec une récolte de 38 points en 21 parties, mais ces derniers trônent aussi au sommet du palmarès des meilleures équipes de la ligue canadienne de hockey.

Le phœnix impressionne

Si le Phœnix de Sherbrooke continue, semaine après semaine, de dominer le circuit Courteau, eux qui n’ont qu’un seul revers en temps réglementaire depuis le début de la campagne, ils le doivent en grande partie à leur gardien recrue de 17 ans, Samuel Hlavaj. Celui qui surprend en raison de sa constance se retrouve au sommet des autres gardiens de la LHJMQ à la catégorie du pourcentage d’arrêts, mais aussi dans la moyenne de buts accordés par match, à 1,92.

En vertu de ses performances, l’équipe sherbrookoise est non seulement la formation ayant accordé le plus petit nombre de buts (47), mais celle qui fait aussi le plus souvent vibrer les cordages du filet adverse. En 21 parties, le Phoenix a marqué un impressionnant 100 buts, alors que leurs plus proches poursuivants n’en ont que 89.