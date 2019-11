L’étoile montante des Capitals

WASHINGTON | Dans le giron des Capitals, il y a le tsar Alex Ovechkin, la star défensive John Carlson et... l’étoile montante Jakub Vrana. L’attaquant suit les traces des grands dans le district fédéral.

Le Tchèque, maintenant âgé de 23 ans, a grimpé les échelons progressivement dans l’échiquier des Capitals depuis décembre 2016.

Jeune, fringant, rempli de talent et prêt à tout, il a saisi les occasions que lui ont données ses entraîneurs. Tantôt, il a joué au sein des trios de pointe aux côtés d’Ovechkin et de Nicklas Backstrom, tantôt il a joué les plombiers.

La clé de ses succès en évoluant dans l’ombre des grandes vedettes de l’équipe ? Sa patience. Il a savouré chacune de ses expériences. Et au passage, il a même obtenu le privilège de soulever la Coupe Stanley en juin 2018, après sa première saison complète dans la ligue. Un véritable tremplin dans sa carrière.

Saisir l’occasion

« Depuis que j’ai mis les pieds à Washington, j’ai attendu mon tour. J’ai attendu l’occasion de montrer ce que je savais faire en déployant mon potentiel. J’ai toujours voulu démontrer mes qualités de meneur et devenir un joueur d’impact, a raconté le jeune ailier, qui compile cette saison 17 points, dont 9 buts et un tour du chapeau contre les Flames il y a deux semaines.

« Quand tu es entouré d’artistes de cette trempe dans ton club, c’est parfois difficile d’avoir la chance dont tu as besoin, ajoute celui qui a évolué dans la Ligue élite suédoise et dans la Ligue américaine avant son arrivée à Washington. Mais depuis l’an passé, je l’ai. Je suis en mesure de jouer avec ces grandes vedettes de mon équipe. Ce qui est un réel plaisir. »

Lors du premier quart de la campagne, l’entraîneur-chef Todd Reirden l’a surtout employé à la gauche d’Evgeny Kuznetsov et Tom Wilson. Les trois joyeux lurons totalisaient 51 points avant de sauter sur la glace du Capital One Arena, vendredi soir, face au Canadien. Leurs 25 buts représentaient près du tiers de la production de l’équipe.

Cauchemar

Mais Reirden n’a pas toujours utilisé Vrana avec Kuznetsov. Il les a souvent séparés afin qu’ils puissent chacun travailler sur leur jeu.

« Jakub a toujours continué à progresser. C’est encore un travail à faire quotidiennement. Il s’améliore et devient plus constant. Il élève sans cesse son jeu, ce qui crée les résultats escomptés. D’autant plus qu’il met des points au tableau à égalité numérique, a fait valoir l’instructeur à propos de son attaquant, qui a récolté 14 de ses 17 points en pareille situation.

« Il exécute son rôle et il comprend toutes les situations de jeu, a-t-il poursuivi. Il le fait depuis deux saisons et jusqu’à présent cette année. Ce qui l’amène à marquer plus souvent. Quand Jakub joue avec Kuznetsov et qu’ils sont au sommet de leur art, ils sont excellents. C’est un duo très dangereux. Ce doit être un cauchemar pour l’équipe adverse. »

Grand fan

Dès qu’il a patiné avec Vrana, Tom Wilson est devenu son grand fan. Pas plus fou qu’un autre, le colosse de 6 pi 4 po en a bénéficié sur la glace.

« Je crois qu’il a tous les outils dans son sac. Il est l’un des meilleurs patineurs dans cette ligue. Il possède tout un tir, il dégaine vite. Je suis très excité quant à son développement et à son avenir, a vanté l’attaquant, qui vient de connaître ses deux meilleures saisons dans la LNH.

« Il a travaillé sur sa constance. On voit que ça paie. J’ai toujours vu son potentiel. Parfois, chez certains, c’est une question de confiance. Il a appris à jouer le style nord-américain. Maintenant, il saute sur la glace, il joue et il s’amuse. »