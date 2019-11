Leur régime de retraite sera amputé de 30%

Sur le point de perdre 30 % de leur pension, les retraités du Soleil et du Nouvelliste envisagent de poursuivre le gouvernement Legault et Power Corporation, ancien propriétaire des journaux de Groupe Capitales Médias.

« On ne veut pas nous entendre. On a donc décidé de s’incorporer légalement et nous allons commander des avis juridiques », a indiqué au Journal Pierre Pelchat, vice-président de l’Association des retraités syndiqués du quotidien Le Soleil. Le groupe nouvellement créé revendique près de 300 membres.