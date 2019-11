RTC: l’opposition «préoccupée» par l’achalandage gonflé

L’opposition estime hasardeux que la Ville de Québec s’engage dans un projet de réseau structurant avec des chiffres d’achalandage qui, à cause d’une méthode de calcul imprécise, étaient gonflés depuis des années.

Le conseiller de Québec 21 Stevens Mélançon a réagi à la publication du reportage du Journal qui notait les disparités dans la présentation des chiffres d’achalandage des principales sociétés de transport du Québec. Au Réseau de transport de la capitale (RTC), la méthode basée sur les ventes chiffrait en 2017 le nombre d’usagers à 45,4 millions, alors que la nouvelle méthode de calcul électronique, plus précise, le fixe en 2018 à 32,3 millions, un écart défavorable de 13 millions.

Par rapport aux autres villes, où on a noté des différences en fonction des méthodes de calcul, « les chiffres les plus gonflés étaient à Québec », a soutenu M. Mélançon. « Ce que je trouve très préoccupant, c’est qu’on s’en va dans un projet de 3,3 milliards $. On a fait possiblement des calculs avec les paramètres qui étaient là. Et là, à la lueur de ce que je vois, il n’y a rien qui presse. »

Il souligne qu’en 2017, le maire Labeaume et le RTC avaient utilisé le chiffre de 45,4 millions pour affirmer que le réseau était à sa pleine saturation et que le nouveau système de tramway-trambus était maintenant nécessaire. Le réseau ne sera pas rendu à ce niveau avant des décennies, dit-il. Il estime donc qu’on peut faire des améliorations sur le réseau avant de se doter d’un système structurant.

Normand réplique

Selon le président du RTC, Rémy Normand, la conclusion à laquelle en arrive l’opposition est démagogique. Pour lui, les deux chiffres présentés « servaient des fins différentes ». La méthode calculée sur les ventes était utilisée pour la quête de subventions et la méthode plus précise sera dorénavant mise de l’avant.

Il soutient que les chiffres n’étaient pas gonflés et que le réseau est saturé. « Au moment où on se parle, il y a le même monde dans le transport en commun. »