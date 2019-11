Maxime Mailloux: acteur en demande!

Nouvelle figure incontournable du petit écran, Maxime Mailloux est présent dans trois séries: «Victor Lessard», «Faits divers» et «L’Échappée». Comédien caméléon, il peut se glisser autant dans la peau d’un bon policier que dans celle d’un personnage louche ou carrément délinquant.

Maxime, le public t’a découvert grâce au rôle de Loïc dans la série «Victor Lessard». Celui-ci a une personnalité fort différente de la tienne!

Comme je suis quelqu’un d’assez extraverti, j’ai dû réduire mon énergie naturelle afin de camper cet enquêteur au passé sombre. De plus, lors de la première saison, je devais interpréter ce personnage de façon que le public le soupçonne de jouer dans le dos de Victor. J’ai adoré explorer ces zones grises de suspicion et de doute.

Tu as visiblement le physique de l’emploi, puisque tu campes aussi un enquêteur dans «Faits divers»!

Même s’ils exercent tous les deux le métier de policier, Loïc et Jonas ne peuvent pas être plus opposés! (rires) Dans la description du personnage, il était indiqué que le sympathique Jonas avait un petit côté «douchebag». J’ai pris cette information au pied de la lettre en me costumant pour passer l’audition. Je suis tombé pile sur l’énergie du personnage, mais pas sur le look. Jonas, c’est un «douchebag»... de région! (rires)

Tu campes un personnage sympathique dans «Faits divers», mais un être antipathique dans «L’Échappée»...

Ce qu’on sait jusqu’à présent, c’est que mon personnage aurait mis enceinte une adolescente de 14 ans qui vit dans une étrange secte catholique. J’ignore si ce pédophile sera des prochaines intrigues... En télé, on peut parfois avoir des surprises. Dans «Unité 9», par exemple, je ne devais camper qu’un personnage épisodique, le frère de Jessica Poirier (Geneviève Schmidt). Finalement, j’ai eu plusieurs scènes de haute intensité avec elle.

En terminant, nous pourrons bientôt te voir dans la série fantastique «Le 422»...

Dans cette production, je suis Jonathan, un spécialiste en oeuvres d’art qui découvre des signes cachés menant à une autre dimension. Col roulé, posture courbée, fausses lunettes et attitude inquiétante... Mon inspiration pour ce rôle est Robin William dans le film «Photo obsession». J’ai hâte que le public découvre cette série fantastique, genre peu exploité ici au Québec.

«L’Échappée», lundi 20 h, à TVA. Les trois saisons de »Victor Lessard »sont offertes sur Club illico.

«Faits divers» disponible sur Tou.tv Extra.