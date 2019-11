Méconnaissables Rams

Pas grave si Jared Goff a terminé la saison en dents de scie, on lui donne un gargantuesque contrat et le système va se charger de l’élever à la hauteur des dollars investis.

Avec cinq victoires et quatre défaites, les Rams peuvent encore espérer une place en séries, mais avec quatre de leurs six prochains matchs face aux Ravens, Seahawks, Cowboys et 49ers, possible que le dernier recours de McVay soit un séjour express à Sainte-Anne-de-Beaupré.