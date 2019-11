Mode: les tenues de Céline attirent l'attention à New York

Notre diva nationale lance aujourd’hui son nouvel album Courage et, de passage dans la Grosse Pomme, elle s’organise pour ne pas passer inaperçue!

Celle qui sera au Centre Bell pour quatre représentations de son plus récent spectacle dès lundi a profité de son séjour à New York pour se faire voir une fois de plus dans des tenues aussi extravagantes que variées.

En effet, les paparazzi l’ont aperçue vêtue de cinq ensembles différents dans les seules journées de mercredi et de jeudi.

• À lire aussi: Pepe Munoz aurait-il trop d’influence sur Céline Dion?

Revoyons ensemble ces accoutrements pour le moins éclatants.

Le mercredi 13 novembre au soir, elle portait un long manteau noir orné de fleurs jaunes signé Marc Jacobs, assorti de talons hauts Jimmy Choo.

Jeudi, elle a été vue à la sortie de l’hôtel Park Hyatt, toute de turquoise vêtue.

Puis, plus tard, elle est allée dans un restaurant en portant un manteau de fourrure noir et blanc griffé Saint Laurent.

Mais ce n’est pas tout! Pour être francs, on ne comprend plus l’ordre dans lequel les choses se sont passées, mais elle a porté l’ensemble rouge que voici:

Et ça, c’était avant ou après être allé dans un karaoké où elle portait ceci:

Bref, une petite soirée bien relaxe!

Ses stylistes Sydney Lopez et Pepe Munoz ne se sont certainement pas tourné les pouces...

À lundi Céline!

À voir aussi sur le Sac de Chips: