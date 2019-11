Obama, Trudeau et l’électeur

L’appui public de Barack Obama, à cinq jours du vote, aurait donc joué un rôle plus déterminant qu’on pense dans l’élection de Justin Trudeau. Une analyse fouillée du National Post a fait une impressionnante démonstration de cette thèse, qu’on avait peut-être sous-estimée dans l’analyse de la réélection des libéraux.

Fait à noter, nous avons obtenu la réponse à une question qui était restée en suspens durant la campagne. La sortie de Barack Obama n’était pas un geste spontané. Elle était coordonnée avec l’organisation de Justin Trudeau. On raconte que ce mercredi matin là, des organisateurs libéraux attendaient avec impatience l’arrivée du précieux message.

Selon les sources libérales consultées par le National Post, le soutien public de l’ex-président américain a eu un triple effet sur leur campagne. Les troupes furent enthousiasmées, le chef Trudeau fut regaillardi et la table était mise pour l’appel au vote stratégique auprès des électeurs plus à gauche.

Vous connaissez la suite. À partir de ce jour, Justin Trudeau a connu une bonne fin de campagne. Nombre d’électeurs qui avaient été séduits par Jagmeet Singh ont finalement laissé tomber le NPD pour se rallier aux libéraux. Monsieur Trudeau a sauvé sa campagne et son poste.

Doit-on parler d’ingérence étrangère ? Un thème à la mode ces années-ci. Sincèrement, je ne crois pas. Aussi bizarre que soit une intervention d’un Américain dans la campagne canadienne, celle-ci a été faite au grand jour et n’a rien coûté financièrement. Rien à voir avec des piratages informatiques ou des faux comptes sur les réseaux sociaux, actions qu’on reproche à des agences russes souterraines.

Ce n’est donc pas tellement la notion d’ingérence étrangère qui me frappe, mais plutôt l’énorme contradiction que personne ne semble voir. Comment les électeurs de la gauche canadienne peuvent-ils se faire influencer par Barack Obama, sans connaître la réalité de ses politiques ?

Dois-je rappeler l’une des réalisations les plus importantes du président Obama ? L’indépendance énergétique des États-Unis. Sous sa direction éclairée, les États-Unis ont cessé d’être dépendants de pays exportateurs de pétrole comme l’Arabie saoudite. Un gros plus pour l’économie et pour la position géopolitique de son pays.