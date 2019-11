Peau neuve

Après deux ans de rénovations et des investissements majeurs, le Holiday Inn Express Québec (situé tout près des ponts, à Sainte-Foy), propriété de la famille Nadeau, consolide son partenariat avec la bannière pour 15 ans et accueille maintenant ses visiteurs dans un hôtel complètement métamorphosé. Le hall d’entrée de l’hôtel a été entièrement rénové, la salle à manger et la nouvelle zone buffet ont été entièrement réaménagées afin d’offrir un maximum d’aisance à la clientèle et de bonifier le petit-déjeuner inclus. Toutes les chambres sans tapis offrent également un réfrigérateur, un four micro-ondes et une salle de bain aux couleurs claires avec un éclairage adapté. L’hôtellerie est une affaire de famille chez les Nadeau. Parallèlement aux rénovations, Daniel Nadeau, copropriétaire du Holiday Inn Express Québec et de l’Hôtel Sépia, m’annonce que sa fille Chantal Nadeau et lui sont devenus copropriétaires de l’Hôtel Sépia, voisin du restaurant le Galopin.

Buffet gastronomique

C’est une somme de 142 000 $ qui a été remise à l’organisme Adaptavie, le 9 novembre dernier, à l’occasion du 28e Buffet gastronomique présenté sous la présidence d’honneur de Jean-François Chalifoux, président-directeur général de SSQ Assurance. 430 convives ont pris part à la soirée à l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ), en présence des députés Jean-Yves Duclos (Québec) et Mario Asselin (Vanier-Les Rivières). Sur la photo, de gauche à droite : Mario Légaré, DG d’Adaptavie, Alain Bolf, membre du CA de la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers, région de Québec, Mireille Thériault, directrice adjointe, Centre de formation professionnelle Fierbourg, Jean-François Chalifoux, président d’honneur, Mathieu Olivier, président du CA d’Adaptavie et Bernard Arnaudeau, chargé de projet, ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Pour un Noël sans faim...

Le Service d’entraide du Patro Roc-Amadour a procédé, comme prévu, le mercredi 6 novembre dernier, au lancement de sa 4e campagne de financement « Ensemble pour un Noël sans faim ». Cette année, l’objectif est d’amasser 40 000 $, soit 5 000 $ de plus que l’an dernier. Ces fonds serviront à soutenir la distribution alimentaire pour Noël, mais aussi tout au long de l’année. Sur la photo, la porte-parole de la campagne 2019, Geneviève Everell, chef propriétaire de Sushi à la maison, est entourée, entre autres, de Suzanne Verreault, conseillère municipale du district de La Cité-Limoilou, Alexandre Boutet-Dorval, Robert Quirion, directeur des opérations des Paroisses de Limoilou, Julie Vignola, députée fédérale de Beauport-Limoilou, Clément Lemieux, directeur général du Patro Roc-Amadour, et des employés et des bénévoles du Patro.

Bravo Mélysa

Félicitations à Mélysa Rivard, qui a été nommée récemment au poste de directrice marketing et développement des affaires au club de golf Lac Saint-Joseph. Elle sera principalement responsable de la promotion du club, mais assurera aussi la direction du service de la restauration et des événements. Lors des dernières années, Mélysa Rivard a œuvré à titre de coordonnatrice développement et partenariat chez Opération Enfant Soleil, et a également été coordonnatrice des communications et marketing du Groupe Qualtech pendant huit ans.

Jérome Landry (photo de gauche), animateur de l’émission Le retour à Énergie 98,9, 43 ans... Raynald Cloutier « Ray the sports » (photo de droite), commentateur sportif et descripteur des matchs des Remparts, 53 ans... Laura Smet, actrice française, fille de Johnny Hallyday, 36 ans... Petula Clark, chanteuse compositrice et actrice britannique, 87 ans... Guy Pépin, président et fondateur de Constructions Guy Pépin Inc., 85 ans.

