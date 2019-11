Peste porcine: un cochon contaminé à la dérive à Taiwan

PÉKIN, Chine | Un cochon porteur de la peste porcine africaine a été découvert flottant près d'une île dépendant de Taïwan, a annoncé la FAO dans un rapport illustrant l'aggravation de l'épizootie en Chine.

Le cadavre du cochon a été découvert le 6 novembre à proximité de l'île de Xiaojinmen, un territoire tout proche du continent chinois, a rapporté l'Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

L'île de Taïwan, que Pékin revendique comme une de ses provinces, a jusqu'à présent échappé à l'épizootie qui frappe de nombreux pays asiatiques.

Des analyses ont révélé que l'animal était porteur de la même souche de la peste porcine que celle qui fait des ravages en Chine depuis l'an dernier.

En Chine continentale, un million de porcs ont été abattus depuis l'apparition du virus en août 2018, selon des chiffres officiels considérés comme largement sous-estimés. Ces abattages ont entraîné une flambée des prix du porc, de loin la viande la plus consommée en Chine, et poussé en octobre l'inflation à son plus haut niveau depuis huit ans.

Selon le rapport daté de jeudi, la FAO dénombre 163 cas de peste porcine en Chine, touchant désormais toutes les provinces et régions du pays. La vaste province du Yunnan, frontalière du Vietnam et de la Birmanie, est la dernière à avoir été touchée.

Le rapport révèle par ailleurs qu'un véhicule transportant illégalement des porcelets contaminés a été intercepté courant novembre sur une route de la municipalité de Chongqing (sud-ouest).

Un éleveur a déclaré le mois dernier à l'AFP que certains producteurs vendaient en cachette des animaux malades plutôt que de les déclarer à l'administration et de les abattre.

Un rapport de la banque Rabobank estime que la Chine pourrait perdre 200 millions d'animaux du fait de l'épizootie.

Bien que non dangereuse pour les humains, cette maladie virale très contagieuse est mortelle pour les porcs.