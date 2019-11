[PHOTOS] Temple de la renommée: Guy Carbonneau a reçu sa bague

Déjà détenteur de trois bagues de la coupe Stanley, l’ancien joueur du Canadien de Montréal Guy Carbonneau a ajouté un bijou à sa collection en recevant sa bague du Temple de la renommée du hockey, vendredi, à Toronto.

L’homme de 59 ans a accepté l’objet dans le cadre des festivités entourant son intronisation au prestigieux panthéon, qui aura lieu lundi.

Carbonneau a disputé 18 saisons complètes dans la Ligue nationale de hockey, dont 12 avec le Tricolore. Gagnant du trophée Frank J. Seke à trois reprises, à titre de meilleur attaquant défensif, il a amassé 260 buts et 403 mentions d’aide pour 663 points en 1318 rencontres. «Carbo» a également porté les couleurs des Blues de St. Louis et des Stars de Dallas. Il a remporté la coupe Stanley deux fois avec le Bleu-Blanc-Rouge (1986 et 1993), ainsi qu’une fois avec l’équipe du Texas (1999).

Hayley Wickenheiser, Sergei Zubov, Vaclav Nedmansky, Jim Rutherford et Jerry York feront leur entrée au Temple de la renommée en même temps que «Carbo».