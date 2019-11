Prix annuels ComediHa!

ComediHa! a remis cette semaine ses prix annuels aux artistes, aux artisans et aux collectifs d’artistes qui se sont illustrés à la 20e édition du festival, qui se déroulait en août dernier. Plusieurs artistes chouchous du milieu de l’humour étaient présents et ont reçu leur trophée des mains de Sylvain Parent Bédard, président fondateur de l’événement, visiblement fier du succès remporté par le festival cette année. Parmi les personnalités honorées : Pierre Hébert, Jean-Michel Martel, Martin Matte, Jarry, Louise Richer et Josée Charland. Marie-Christine a eu la chance de rencontrer Martin Matte et Fabien Cloutier ainsi que Sylvain Parent-Bédard. Un reportage à voir demain, à l’émission.

Les artistes honorés

Le prix « Charlot » a été remis à Pierre Hébert, humoriste, et Charles Dauphinais, metteur en scène, pour le numéro Ode à la vie. Ce prix est offert aux artistes qui se démarquent auprès du public et qui touchent les membres du public.

Le prix « Révélation » a été remis à Jean-Michel Martel. Cette reconnaissance est décernée à un artiste émergent qui se distingue par le caractère unique de son numéro. Elle s’accompagne d’une bourse de 10 000 $ afin de soutenir la conception d’un projet artistique ainsi qu’une tournée dans les festivals partenaires du ComediHa! Fest-Quebec à l’échelle mondiale.

Le prix « Antoine » a été accordé à la Fondation Martin-Matte pour souligner l’initiative personnelle de son fondateur, Martin Matte, afin de soutenir une cause. Un montant de 5 000 $ est également versé à l’œuvre caritative du récipiendaire. Depuis 2007, la Fondation Martin-Matte vient en aide aux traumatisés crâniens et à leur famille en offrant des services d’hébergement adaptés, des services de répit et en soutenant différentes initiatives pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes.

Le prix « Humour du monde » a été offert à Jarry, humoriste français qui a offert une prestation remarquable lors de son passage au Festival. Ce prix est offert à un artiste de l’extérieur du Québec.

Le prix « Reconnaissance François-Macerola » a pour sa part été remis à Louise Richer, en reconnaissance de son travail en coulisses et de son apport incontestable au développement de l’industrie. Directrice générale fondatrice de l’École nationale de l’humour, Louise Richer contribue en effet depuis plus de 30 ans à l’essor des jeunes humoristes et à faire rayonner l’humour, ici et à l’international.

Le prix « Équipier de l’année » a été décerné à Josée Charland, nouvellement nommée vice-présidente, gérance de ComediHa ! Cette reconnaissance est accordée à un membre de l’équipe permanente de ComediHa! s’étant illustré par sa persévérance, sa résilience, ses réalisations et son leadership