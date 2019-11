Résister à l’eutha-nazie

Clairement, à coups d’articles encenseurs, on veut nous convaincre que choisir la mort est un acte héroïque empreint de beauté et de noblesse, un ultime cadeau que le malade offre à ses proches et à la société. Le suicide par procuration n’est plus uniquement accepté, il est maintenant célébré ! Pourtant, cette nouvelle culture mortifère devrait inspirer l’indignation.

Nul doute que les soins palliatifs coûteux irritent la logique budgétaire des hôpitaux et motivent les gouvernements à valoriser « l’eutha-nazie ». Mais être complice de ce lavage de cerveau, ce n’est pas défendre la mort dans la dignité. C’est plutôt insinuer qu’une personne malade est un fardeau, qu’elle n’est plus digne de vivre, de recevoir des soins et du respect. Certes, personne ne veut souffrir. Toutefois, la véritable dignité, c’est éliminer la souffrance... et non la personne qui souffre !