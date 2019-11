MARTINEAU, Jeanne Mance



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 4 novembre 2019, à l'âge de 86 ans et 9 mois, est décédée madame Jeanne Mance Martineau, épouse de monsieur Jean-Louis Arguin, fille de feu madame Éveline Masse et de feu monsieur Hector Martineau. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 22 novembre 2019, de 19h à 21h30.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Foy au printemps. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Claude (feu Johanne Blackburn), et Odette (Ky Megquier); ses petits-enfants: Michaël Arguin (Annelise Picard), Christine Arguin (Alex Boisvert) et Melinka Megquier; son arrière-petite-fille Rosalie; ses frères et sœurs: Rolande (Gérard Bolduc), feu Yvette (feu Robert Marois), feu Richard (Claire Demers) et feu Marcel (Louisette Masse); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Arguin: Adrien (Denise Poulin), feu René (feu Gemma Morin), Rolande (feu René Saindon), Noëlla (Louis Saindon), Cécile (feu Roger Allaire), feu Patricia (feu Gilles Parent), feu Murielle (Welley Bédard), Léon (Marthe Bissonnette), feu Louisette (Yvan Gagnon), Gemma (Simon Dubois)et Doris (Marcel Roberge); ses cousins et cousines; ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des Jardins du Haut St-Laurent pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, Québec Téléphone : 418 687-6084 Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca Site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.