20 restos où manger une bonne pizza à Québec

Simple, savoureuse et abordable, la pizza on aime ça! Pâte épaisse ou croûte mince, que vous la mangiez avec les mains ou des ustensiles, peu importe, c'est toujours bon. Alors, à Québec, où pouvons-nous déguster une délicieuse pizza?

MILLE ET UNE PIZZAS

Amoureux de la pizza? Vous êtes au bon endroit. Un petit resto sympathique où les taxes et le pourboire sont inclus dans les prix. Parmi les incontournables: canard confit, calabrese, chèvre, crémeuse au bacon, fondue aux trois fromages, smoked meat, saumon fumé et bien plus. Sans contredit l’une des meilleures pizzas à Québec.

MILANO PIZZERIA

Depuis 1968, le Milano met la main à la pâte pour vous concocter des pizzas généreuses. Leur spécialité: la pizza traditionnelle! Une quarantaine de choix vous sont proposés incluant des variétés de pizza de style gourmet. Pizza fruits de mer, pizza figues et chèvre et même bleue, végé, carbonara et du boucher!

NINA PIZZA NAPOLITAINE

Les deux amies derrière cette pizzéria de St-Roch ont fait leurs classes auprès d’un grand maestro de la pizza et sont certifiées pizzaïolos napolitaines par l’APN. Leurs créations sont cuites en 90 secondes dans un four à bois importé de Naples.

PIZZÉRIA CAPRICCIO

Un «apportez votre vin» qui excelle dans l’art de créer des délices. Les pizzas sont préparées avec des ingrédients naturels et des produits italiens. Les éléments clés: la mozzarella fraîche et la sauce maison préparée selon la recette classique napolitaine.

PIZZÉRIA NO. 900

On dit que leur mozzarella à la fleur de sel est unique et qu’elle confère à leur pizza un goût tout particulier. Les pizzas sont aussi offertes sur une pâte à base de farine de riz. À déguster sur place, à la livraison ou pour emporter.

LA PIZZAIO

Un petit resto de quartier sans prétention qui vous fera découvrir la pizza d’une nouvelle façon. Des pizzas fines à la pâte ultramince. Une expérience unique dans une ambiance très conviviale.

ATTABOY, PIZZÉRIA DE QUARTIER

Un concept simple et authentique sur la rue Saint-Jean. Une pizzéria de quartier qui offre des prix honnêtes et de la pizza gourmande comme on l’aime. Des produits frais et locaux!

PIZZÉRIA D’YOUVILLE

Installée dans le Vieux-Québec depuis 1963, la Pizzéria d’Youville est connue et reconnue pour ses pizzas cuites sur la pierre devant vos yeux. Parmi les préférées, on retrouve la trois viandes, la d’Youville (sauce tomate maison, pastrami, pepperoni, poivrons verts, champignons et mozzarella), la fruits de mer et la poulet BBQ.

SAPRISTI

Un resto-bar accueillant à découvrir. Coups de cœur pour ces pizzas: carnivore (sauce tomate, pepperoni, bacon artisanal, saucisses, mozzarella, champignons, oignons rouges) et Gaspésienne (sauce béchamel, mozzarella, saumon, crevettes, pétoncles, poireaux, ail, câpres, parmesan).

PIZZ'ART

Des pizzas au goût recherché avec des aliments venant des quatre coins de la planète. À essayer: confit de canard (sauce à Jack, cheddar fort, mozzarella, cuisse de canard confite, poivrons rôtis, confit d’oignons, balsamique) et thaï (sauce teriyaki, mozzarella, poulet mariné, épinard, champignons, oignons, noix d’acajou, poivrons, coriandre fraîche, gingembre).

LA BOÎTE À PAIN

Une sandwicherie-boulangerie reconnue pour ses délicieuses pizzas cuites à très haute température sur feu de bois. Des créations savoureuses: salami hongrois, à la grecque, chèvre, smoked meat, etc. Les pizzas sont offertes dans les succursales de Limoilou, Sainte-Foy et au Grand Marché de Québec.

JAJA LA PIZZ

Le concept Jaja propose une cuisine d’inspiration italienne avec une touche bien québécoise. Le fromage à gratiner est un mélange de fromages italiens. Chez Jaja, on propose un décor décontracté et une cuisine appétissante.

PIZZA GIFFARD

Depuis toujours, leur pizza fait leur renommée. En 2013, Pizza Giffard a remporté la première place au Québec au concours canadien Le Panthéon de la pizza Saputo. Les vendredis et samedis, le resto ferme à minuit.

POLINA PIZZERIA

Chez Polina, on peut déguster des pizzas classiques et des pizzas plus originales, comme la Mac N’ Cheese (sauce tomate Polina, macaronis au fromage, bacon) et la Pollo (sauce Alfredo, poulet, échalotes vertes, mozzarella).

LA PIZZ PLACE ROYALE

Des pizzas traditionnelles dans le Vieux-Québec! La pâte est pétrie à la main tous les jours et la tomate est pelée, concassée et apprêtée avec soin. Le décor est magnifique et le menu, appétissant.

PIZZA DES CHEFS

On nous invite à voyager à travers le monde grâce aux produits qui se retrouvent dans notre assiette. Au menu, des pâtes minces et craquantes ou des pâtes plus denses et moelleuses! On raconte qu’il faut se garder de la place pour une pointe de tarte au sucre.

PIZZA PASSION

Ici, on ne lésine pas sur la quantité des ingrédients. Les pizzas bien garnies sont délicieuses. À essayer, la pizza surnommée Passion: pizza garnie avec sauce spaghetti maison, oignons et bacon. Les frites et les oignons français maison font l’unanimité!

BIRRA BASTA

L’expérience culinaire italienne ultime à Québec dans un décor à la New-Yorkaise! Faites votre pizza en choisissant le fromage, les condiments et la viande. DJ sur place les jeudis, vendredis et samedis.

LA SCARPETTA

Seulement 90 secondes seront nécessaires à la cuisson de votre pizza après avoir choisi les ingrédients. À déguster: la Boréale (canard confit), la Gaspésienne (béchamel aux algues de Gaspé, crevettes de Matane, pétoncles et palourdes) ou la Charlevoix (sauce béchamel et fromage Migneron).

BELLO

Le restaurant Bello est un endroit pour bien manger et passer du temps entre amis. La pizza est parfaite. Il vous sera difficile de faire un choix parmi toutes les propositions. Une ambiance chaleureuse au coeur du Vieux-Québec.

