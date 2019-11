BOULET, Denise Lepage



La famille a l'immense regret de vous annoncer le décès de Mme Denise Lepage survenu le 11 novembre 2019 à La Maison des Collines (soins palliatifs) de Wakefield, Qc, à l'âge de 86 ans. Elle était l'épouse de Jacques Boulet et la fille de feu Napoléon Lepage et de feu Éva Marquis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel, Nathalie et Carole (Éric Pallotta); ses petits-enfants: Chloé et Anne-Charlotte; son frère Clément (Germaine), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Elle fut prédécédée par ses frères: Marcel (Lutgarde), Robert (Rita) et Lucien (Fernande). Selon les volontés de la défunte, une célébration de sa vie aura lieu en toute intimité familiale. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la La Maison des Collines. La famille désire remercier le personnel de La Maison des Collines pour leur dévouement, leur empathie et leurs excellents soins.