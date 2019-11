TREMBLAY, Vincent



Jeudi le 7 novembre 2019, à l'âge de 94 ans et 5 mois, est décédé monsieur Vincent Tremblay, époux de feu dame Yolande Sirois (1925-2017). Il était le fils de feu monsieur Albert Tremblay (1899-1966) et de feu dame Athala Guay (1900-1939). Natif des Bergeronnes, il commence à travailler comme mécanicien à l'âge de 15 ans. Il se marie à Yolande Sirois le 17 juillet 1945. Le couple déménage à Saint-Luc-de-Laval (fusionné à Forestville depuis 1980) pour ouvrir son garage de mécanique le 13 avril 1953 et devient un concessionnaire reconnu dans la Haute-Côte-Nord. Il fermera son entreprise 28 ans plus tard, soit le 31 octobre 1981 afin de prendre sa retraite. Vincent a eu une belle retraite de 38 ans. Après 71 ans de vie commune, Yolande décède à l'âge de 91 ans le 9 mars 2017.Il laisse dans le deuil ses enfants: Gaétan (1947-2018) (Rose-Ange Barrette), Francine, feu Danielle (1949-1950), Johanne, Michel, Sylvain, Martine (Marcel Bergeron); ses 14 petits-enfants: Steeve, Dave et Jenny, Simon, Pierre, Marc-André et Francis, Philippe et Pascale, Jade, Étienne et Camille, Andréanne et Vincent; ses 9 arrière-petits-enfants: Pierre-Luc et Kelly, Arianne et Alexis, Noémie et Félix, Clara, Coralie et Émilie; ses frères et sœurs: Bérangère (1923-1928), Pâquerette (1924-2017) (Charles-Edmond Lessard, 1922-2012), Jean-Noël (1928-2008) (Yolande Larouche), Annonciade (1932-2002) (Laurent Bouchard), Dorys (Roger Tremblay, 1940-2014). Il laisse également dans le deuil sa belle-famille Sirois: Rosario Sirois (1890-1968) et Rosa Rioux (1892-1970), Maurice (1918-2009) (Rita Tremblay), Paul (1920-1941), Marthe (1921-2006) (Augustin Bergeron, 1912-1981), Véronique (1922-2013) (Rodolphe Harvey, 1920-2004), Rosaire (1923-1996) (Irène Vallée, 1928-2018), Gérard (1927-1963) (Cécile Lapointe, 1931-1988), Madeleine (1929-2015) (Ovila Bouchard, 1926-1981), Anthime (1931-2010) (Gaby Tremblay, 1938-2006) Guy (1933-2019) (Rose-Aline Savard, 1933-2017) et Victoire (Paul Glazer, 1930-2006) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.La famille vous accueillera aule vendredi 22 novembre 2019 de 19 h à 21 h etde 9 h à 11 h.La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant du CHSLD d'Assise pour leur dévouement, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec (QC), G1T 1P5, Tél. : 418-687-6084, fondation@michel-sarrazin.ca, pour les bons soins prodigués, le réconfort et l'accompagnement en fin de vie de son fils Gaétan.