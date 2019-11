BERNIER, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 novembre 2019, entouré de tous les siens, à l'âge de 73 ans et 10 mois, est décédé monsieur Michel Bernier, conjoint de madame Sylvie Longpré, fils de feu madame Viola Slater et de feu monsieur Robert Bernier. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 16 h 30.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants: Julie Bernier (Jassin Godard) et Philippe Bernier (Audrey Bégin); les filles de sa conjointe: Alice Longpré (Stéphane Hamel), Lémaude Longpré-Verret (Alexandre Parent), leurs enfants: Léna et Flavie Hamel, Loan et un tout nouveau-né Parent-Longpré. Il était le frère de: feu Gilles (Louise Gagnon), Denise (Paul-Eugène Soucy), feu Carole, Jean et Lyne (André Bélanger); il laisse aussi son neveu Éric Bernier et sa nièce Hélène Bernier, ses oncles et tantes, cousins, cousines, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Longpré, autres parents et amis. Svp compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Téléphone: 418 835-7188 Courriel: info@fhdl.ca Site web : www.fhdl.ca ou bien à Les Diabétiques de Québec 979, avenue de Bourgogne, bureau 180, Québec, Qc Téléphone: 418 656-6241, Courriel: info@diabec.com Site web: www.lesdiabetiquesdequebec.org. Des formulaires seront disponibles au centre funéraire.