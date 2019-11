GAMACHE, Linda



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Linda Gamache, survenu à Québec, le 9 novembre 2019. Elle était la fille de dame Laurette Chouinard et de feu Éric Gamache. Elle habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléances, dès 10h, auElle laisse dans le deuil ses fils: Steeve (Lydia) et Sylvain (Michelle); ses petits-fils: Kevin, Jayden, Eliott et Noah-James; son frère Herman; sa nièce Laurence (Ernest) et son neveu Pierre-Éric; son petit-neveu Shad et ses petites-nièces Atiana et Danaé; plusieurs cousins et cousines, ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s, dont Micheline Rousseau. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du 3e étage du CHSLD de l'Hôpital général de Québec pour leur bienveillance et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Parkinson Québec, par la poste: 245, rue Soumande, bureau 218, Québec (QC) G1M 3H6, par téléphone: 418 527-0075 ou par leur site web à l'adresse suivante : https://www.jedonneenligne.org/parkinsonquebec/