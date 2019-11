CÔTÉ, Ghislaine Cloutier



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 13 novembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Ghislaine Cloutier, épouse de monsieur Léo Côté, fille de feu Aurèle Cloutier et de feu Marie Turmel. Elle demeurait à Boischatel.La famille vous accueillera aule mardi 19 novembre 2019 de 18 h à 20 h.La famille recevra les condoléances une heure avant les funérailles, soit à partir de 10 h. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Léo; ses enfants: Marc (Esther Vachon), feu Serge, Monique (Thomas Meingasner) et Guylaine; ses petits- enfants qu'elle chérissait: Jessica Côté (Hency Cassamajor), Guillaume Côté, Ryan Meingasner, Vytal Côté, Olivia Meingasner et Jeremiah Meingasner; ses arrière-petits-enfants: Kiarra Malheur et Kingcy Cassamajor; ses frères et sœurs: Thérèse (Georges Godin), feu Roland (Bernadette Lemieux), feu Noëlla (feu André Dignard), Pauline (feu Fernand Paquin et feu Charles Hamel), feu Jean-Paul (Lise Hébert), André (Pauline Gingras), Marie (Yvon Drapeau) et Raymond (Sylvie Caron et feu Sylvie Laverdière); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté: feu Alfred (feu Marie Ferland), feu Léontine (feu Hector Boutin), feu Paul-Émile (feu Armande Fortier), feu Maurice (feu Rita Vézina),feu Charles (feu Rita Ramsay), Lucille (feu Laurent Grenier), Yvette (feu Roland Sanschagrin), Henriette (Rosaire Muller) et Fernande (feu Jean-Marie Morin); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Des Chutes pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.