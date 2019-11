Activités gratuites à New York

New York se classe régulièrement parmi les villes les plus chères des États-Unis. Heureusement, il existe de nombreuses visites, activités de plein air et attractions culturelles gratuites. En voici quelques-unes :

Les musées de la ville sont toujours gratuits, ou du moins gratuits certains jours de la semaine ou à certaines heures. À noter que certaines expositions et/ou des événements spéciaux peuvent exiger des frais.

Le Gold Vault de la Banque fédérale de New York (district financier). Ce bâtiment de 1920 renferme 6500 tonnes d’or dont la grande partie est arrivée après la Seconde Guerre mondiale. Visite gratuite du coffre-fort les après-midi de semaine.

Le Jardin botanique de Brooklyn, situé au nord-est de Prospect Park, est gratuit en semaine, du 1er décembre à la fin février.

Le partenariat Flatiron/23rd Street propose des visites guidées à pied gratuites du quartier historique Flatiron. Les visites se déroulent les dimanches à 11 h, au coin sud-ouest de Madison Square Park, situé au coin de la 23e rue et Broadway. Promenade d’une heure et demie, avec des arrêts à des sites tels que la Tour de l’Horloge MetLife, le New York Life Insurance Building et, bien sûr, le célèbre Flatiron.

Le High Line, le célèbre parc surélevé invite à de belles promenades gratuites.

Les galeries d’art à Chelsea, situées entre les 14e et 29e rues et 10e et 11e avenues, proposent des expositions de qualité musée. Lors des soirées d’ouverture, du vin ou de la bière sont offerts gratuitement.

Le Grand Central Terminal. Tous les vendredis à 12 h 30, un tour guidé de 90 minutes propose des visites de cette immense gare et de ses secrets, dont la Whispering Gallery.

Central Park est gratuit et ouvert au public, mais le Central Park Conservancy propose des visites guidées d’initiation ou des randonnées dans les bois du nord, où l’on voit des cascades, des ponts rustiques et des piscines près de l’entrée de Harlem.

Mémorial du 11 septembre. Ce monument commémoratif, situé sur les lieux où se trouvait autrefois le World Trade Center, rend hommage à ceux qui ont péri lors des attaques terroristes sur le site en 1993 et 2001. S’il faut payer pour le musée, le mémorial en plein air est toujours gratuit.

Sandemans propose des visites gratuites dans les principales villes du monde, dont New York. Au programme : Lower Manhattan, Wall Street (Bourse de New York), la Statue de la Liberté et le Mémorial du 11 septembre.

Greenwich Village a résisté à l’épreuve du temps. Visites à pied gratuites et/ou autonomes par Village Alliance.

Enregistrement du Tonight Show avec Jimmy Fallon dans les studios de NBC au Rockefeller Center. Les billets gratuits sont offerts un mois à l’avance, mais il est possible, avec un peu de chance, d’en obtenir la veille.

L’équipe de volontaires Big Apple Greeter offre des visites guidées (en plusieurs langues) de différents quartiers de la ville. On s’inscrit en précisant le type d’excursion souhaitée.

