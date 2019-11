Bande dessinée: crise numérique

Enki Bilal, un des maîtres incontestés du 9e art mondial dont l’œuvre a rejailli dans les milieux de l’art contemporain et du cinéma, figure sur la courte et prestigieuse liste d’invités d’honneur de la 42e édition du Salon du livre de Montréal. Retour sur l’important corpus de ce monstre sacré.

Bilal est de cette trempe d’artiste en phase avec son époque, dont il témoigne inexorablement avec l’éloquence des plus grands. En compagnie du scénariste Pierre Christin, il aborde la question du totalitarisme par le truchement du diptyque Fin de siècle (Partie de Chasse, Les Phallanges de l’Ordre noir) quelques années avant la chute du mur de Berlin. Dans la Tétralogie du monstre, il sonde la thématique de l’obscurantisme religieux précédant de peu les attentats du 11 septembre 2001. Puis il remet ça à la fin de la décennie 2000 avec la trilogie Coup de sang en attaquant de front la question climatique. En 2017, il se lance dans Bug, un copieux chantier narratif dystopique prévu en cinq tomes, dont la prémisse, vraisemblable – voire inéluctable –, place l’humanité face à une panne numérique planétaire en 2041. Seul un cosmonaute, de retour d’une mission sur Mars, est soudainement doté du savoir universel.

Rien ne va plus

Fasciné par notre dépendance numérique collective, et témoin de la mise en péril de notre mémoire collective, Bilal se défend toutefois de jouer au devin avec cette nouvelle série. « Bug ratisse large. Évidemment, l’incident tel que je l’imagine ne pourrait se produire ainsi », affirme-t-il à l’autre bout du fil. « D’ailleurs, avec ma conclusion, que j’ai trouvée dès le début du projet, je ne cherche nullement à fournir une explication rationnelle. Bien qu’imparable, cette finale me place dans une liberté totale. » Certes terrifiant, Bug n’est pourtant pas exempt d’humour. Alors que la société redevient analogue, les journaux sont truffés de fautes d’orthographe, car plus personne ne sait écrire sans l’aide de correcteurs automatisés ; de riches excentriques qui se payent des séances de lévitation restent quant à eux emprisonnés en plein ciel. L’auteur ne se cantonne d’ailleurs pas à un seul genre, il les transcende tous : polar, science-fiction, récit politique.