BOUTILLIER, Claudette Lapointe



À la Maison Michel-Sarrazin, le 8 novembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Claudette Lapointe, épouse de feu monsieur Gérard Boutillier. Elle était la fille de feu dame Alexandra Sirois et de feu monsieur Albert Lapointe. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, seule une cérémonie intime, pour la famille immédiate, sera tenue à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Dominique Boutillier (Réjean Chevalier) et Patrick Boutillier (Carole Anderson); ses petites-filles adorées: Romy et Catherine Chevalier, Cynthia (Pierre-Luc Girard), Annye (Jean-François Gervais) et Judith Boutillier (Vincent Paradis); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier, le plus chaleureusement possible, les soins palliatifs de l'Hôpital du St-Sacrement ainsi que la Maison Michel-Sarrazin pour la qualité de leur accompagnement, tant médical qu'humain. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire sous forme de dons, à l'un ou l'autre de ces établissements, ou à la Société Canadienne du Cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec Qc, G1S 3G3.