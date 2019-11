Carabins-Axemen : le jeu aérien à l’honneur?

Si la défensive contre la course des Axemen d'Acadia occupe le 6e rang au pays, elle connaît moins de succès pour stopper la passe.

Les Axemen, qui affrontent les Carabins de l'Université de Montréal en finale de la Coupe Uteck samedi après-midi, ont cédé une moyenne de 106,5 verges par match au sol comparativement à 268,8 verges par la passe, ce qui les place au 19e rang au pays.

«Ils misent sur un bon front défensif avec le secondeur Bailey Feltmate en tête, a souligné l’entraîneur-chef Danny Maciocia, mais on pense qu’on peut exploiter leur jeune tertiaire avec notre jeu aérien. Il faudra toutefois bien protéger le ballon parce que leur défensive est opportuniste et réalise plusieurs revirements.»

À sa première présence dans un carré d’as national, le quart-arrière des Carabins Frédéric Paquette-Perrault estime qu’il devra se méfier.

«Ce n’est pas la défensive la plus complexe, mais ils misent sur des athlètes qui peuvent faire des jeux, a-t-il souligné. Même si leur tertiaire est plus jeune, cela ne leur enlève rien. Ils sont parmi les meilleurs au pays pour provoquer des interceptions et des échappés. Il faudra éviter les revirements. »

Porteur explosif

Le quart-arrière des Axemen Hunter Guenard n’hésite pas à attaquer les zones profondes.

«Leur quart-arrière possède un très bon bras et il n’a pas peur de lancer dans les zones profondes, a mentionné le demi de coin Jean-Sébastien Bélisle. En finale de Conférence, Bishop’s a obtenu plusieurs opportunités de réussir des interceptions. Il faudra saisir nos opportunités.»

Brian Harelimana se méfie également du porteur de ballon Dale Wright II qu’il a côtoyé en mai dernier lors du Défi Est-Ouest disputé à Carleton.

«C’est un porteur très explosif qui peut nous faire mal, a précisé le secondeur des Bleus. Il a seulement besoin d’un trou. Comme la semaine dernière, on doit arrêter la course et mettre le match dans les mains de leur quart-arrière qui a confiance en ses receveurs et qui lance souvent dans des couvertures serrées. Au Québec, peu d’équipes sauf Concordia lancent aussi souvent dans les zones profondes. Ils peuvent faire des jeux.»