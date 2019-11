Ces fidèles compagnons

Les Productions Laval Provencher sont de retour aujourd’hui et demain à Fleur de Lys, centre commercial, avec le Salon Info-Canin et Félin qui regroupera une soixantaine d’exposants. Des spécialistes sur le comportement et l’éducation des chiens, l’alimentation, le toilettage, pension, promenade de chiens, seront disponibles pour vous renseigner. Des experts du monde canin, dont Laval Provencher et Nap Gariépy, spécialistes en comportement canin, répondront à toutes vos questions. Projet Canin présentera deux spectacles aujourd’hui et demain, à midi et 15 h. C’est gratuit pour tous les visiteurs. Les chiens des visiteurs ne sont pas admis dans le centre.

Magasin phare

Photo courtoisie

Pour ses 35 ans, Nero Bianco a présenté récemment son tout nouveau positionnement en inaugurant son magasin phare situé aux Promenades Beauport! Ce dernier, dont la superficie est maintenant doublée, arbore l’image classique et moderne que l’entreprise québécoise souhaite véhiculer à travers le réseau, qui compte passer de 15 à 20 boutiques Nero Bianco au Québec d’ici les cinq prochaines années. Sur la photo, Jean-François Transon, coprésident du Groupe Nero Bianco, pose fièrement dans sa boutique aux Promenades Beauport.

Guignolée dans la rue

Photo courtoisie

Le Conseil Laval 2721 des Chevaliers de Colomb a tenu, le 9 novembre dernier à l’angle du Boulevard Charest et de la rue Marie-de-L’Incarnation, sa traditionnelle Guignolée dans la rue. Une trentaine de bénévoles, dont les dames du Comité féminin et amies du Conseil ainsi que les frères Chevaliers Roger Boudreault et Leonard Tanguay, âgés de 85 et 89 ans respectivement, ont tendu la main aux automobilistes, entre 10 h et 16 h. Pas moins de 6000 $ ont ainsi été amassés qui serviront au Conseil à soutenir plusieurs œuvres de charité dans la communauté. Sur la photo, de gauche à droite: Jean Tremblay, Christiane Gobeil et Roger Boudreault.

Médaillés lévisiens

Photo courtoisie

Le député de Lévis, François Paradis, a remis récemment la médaille de l’Assemblée nationale à des Lévisiennes et Lévisiens d’exception. Les voici, de gauche à droite: Gilles Auger, Chef d’orchestre et directeur artistique de l’Orchestre symphonique de Lévis, pour son rayonnement culturel; les Chevaliers de Lévis, Midget AAA, pour leurs performances sportives, représenté par le président du C.A. Martial Robert; Michelle Paré, directrice générale de la Fondation Jonction pour Elle, pour son implication hors du commun; La Distillerie des Appalaches, représentée par son président Dave Ricard, pour son parcours entrepreneurial; et Maxime Laviolette, directeur général de Dessercom, pour son engagement communautaire.

Nouveau président

Photo courtoisie

Les Amis de la Confrérie des Amis du Québec ont nommé, le 12 novembre dernier, lors de leur Assemblée générale annuelle, Alexandre Paquet (à gauche sur la photo) au poste de président pour l’année 2020. Alexandre Paquet est devenu le 31e président de l’histoire de ce regroupement. Jean Sawyer (à droite) a occupé ce poste exceptionnellement au cours des deux dernières années.

Anniversaires

Photo courtoisie

André Trudel (photo), président Automod de Québec, 62 ans... Oksana Baiul, patineuse artistique et championne du monde en 1993, 42 ans... Diana Krall, chanteuse et pianiste de jazz canadienne, 55 ans... Pierre Larouche, joueur de hockey de la LNH (1974-1988, avec les Penguins, Canadiens (1977 à 1981), Whalers, Rangers), 64 ans... Jean-Pierre Coallier, ex-animateur québécois, 82 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 16 novembre 2018. Randy Tieman (photo), 64 ans, animateur sportif chevronné et membre de la famille de CTV à Montréal... 2017. Robert Hirsch, 92 ans, acteur français, sociétaire honoraire de la Comédie-Française... 2015. Bert Olmstead, 89 ans, ancien attaquant du Canadien de Montréal de 1950 à 1958 et de Chicago et Toronto... 2015. Nelly Gast Boulinguez, 87 ans, femme d’affaires de Québec... 2014. Liette Lomez, 61 ans, chanteuse québécoise, membre du groupe Toulouse.