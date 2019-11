Des dirigeants d’Air Canada vendent des blocs d’actions

Dans cette chronique, nous vous proposons un survol des transactions d’initiés dans les entreprises publiques québécoises, les investissements dans les jeunes entreprises d’ici et les analyses de titres d’actions en bourse.

Deux dirigeants d’Air Canada vendent

Deux hauts dirigeants du transporteur aérien Air Canada (AC) ont récemment vendu des actions de l’entreprise. Le vice-président aux affaires juridiques d’Air Canada, David Shapiro, a vendu récemment un bloc de 45 447 actions à un prix estimé entre 47,26 $ et 48,19 $, indiquent des documents déposés auprès des autorités boursières. La transaction a rapporté plus de 2 millions $. Le vice-président Exploitation d’Air Canada, Craig Landry, a pour sa part liquidé un bloc de 23 000 actions à un prix variant entre 47,26 $ et 48,18 $. Depuis le début de l’année, le prix de l’action d’Air Canada a grimpé de 92 % à la Bourse de Toronto, terminant la séance hier à 49,36 $.

Un administrateur d’Osisko Métaux continue d’acheter

Un administrateur de la minière québécoise Osisko Métaux (OM), Robert Wares, continue d’acheter des actions de l’entreprise. Il a acquis récemment 50 000 actions. Le prix d’achat des actions s’est élevé à 50 cents, indiquent des documents déposés auprès des autorités boursières. Le mois dernier, ce dernier avait également acquis un bloc de 133 500 actions de la minière. Robert Wares est le fondateur et administrateur de la Corporation Minière Osisko. Osisko Metals détient plusieurs participations dans des mines de métaux de base (zinc) au Québec et au Nouveau-Brunswick. Redevances Aurifères Osisko détient 20,5 % du capital-actions d’Osisko Métaux.

Nomination au c.a. de Cogeco

Arun Bajaj vient de faire son entrée au conseil d’administration de Cogeco (CGO). M. Bajaj occupe actuellement le poste de chef des ressources humaines chez le fabricant de vêtements Gildan. Arun Bajaj a également travaillé par le passé pour le groupe Renault-Nissan-Mitsubishi où il a été vice-président responsable des ressources humaines, à partir de Yokohama, au Japon, et de Paris, en France.

Le PDG d’iA Groupe financier vend aussi

Le grand patron d’iA Groupe financier (IAG), Denis Ricard, a récemment vendu des actions qu’il détenait. Le haut dirigeant de l’assureur de Québec a vendu la semaine dernière un bloc de 10 000 actions à un prix moyen de 66,99 $, selon les informations transmises aux autorités boursières. M. Ricard détient toujours 264 000 actions d’iA Groupe financier. Depuis le début de l’année, le prix de l’action d’iA Groupe financier a avancé de 55 % à la Bourse de Toronto, terminant la séance hier à 67,88 $.

Le titre d’HEXO à son plus bas depuis deux ans

Le titre du producteur de cannabis HEXO, de Gatineau, a atteint cette semaine son plus bas niveau depuis deux ans. L’action d’HEXO a terminé la séance d’hier à 2,35 $ à la Bourse de Toronto. À la fin avril 2019, le titre d’HEXO avait atteint un sommet à 11,11 $. HEXO est le plus important fournisseur de cannabis de la Société québécoise du cannabis (SQDC). HEXO a déclaré récemment une perte de 81,5 millions $ au cours de la dernière année. HEXO dit détenir 33 % des parts de marché de la vente légale de cannabis au Québec.