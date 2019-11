Effets spéciaux et impressionnisme

En juin, le Musée de la civilisation dévoilera les plus grands secrets du cinéma grâce à l’exposition Effets spéciaux. Le public pourra découvrir, dans un parcours interactif qui permet de passer par toutes les étapes de la conception, les techniques les plus raffinées de l’industrie cinématographique et audiovisuelle.

Le Musée national des beaux-arts accueillera lui aussi une exposition d’envergure en juin 2020, en exclusivité canadienne. Grâce à une collaboration avec la Tate de Londres, 75 peintres et œuvres sur papier de l’un des précurseurs de l’impressionnisme, le peintre et aquarelliste Joseph Mallord William Turner, traverseront l’Atlantique pour une rare fois.

Surnommé « peintre de la lumière », ses œuvres circulent très peu hors de l’Angleterre. L’exposition aura pour titre Turner et le sublime, et couvrira la plus grande partie de sa carrière, à partir de ses débuts dans les années 1790. Turner est reconnu pour ses paysages de tempêtes spectaculaires, et ses effets atmosphériques.