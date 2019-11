Engouement pour les jeux de société à Québec

Même avec l’essor du jeu vidéo qui prend de plus en plus de place sur le marché du divertissement, c’est surtout pour découvrir de nouveaux jeux de société que les gens visitent le Salon du jeu et du jouet de Québec.

C’est ce qu’a constaté Nicolas Hallet, coorganisateur de l’événement qui se tient au Centre des foires de Québec en fin de semaine. Selon lui, le jeu de table a toujours la cote puisqu’on voit apparaître de plus en plus d’établissements qui offrent la possibilité de jouer entre amis.

Jérémy Bernier

« Le jeu de société connaît un boum depuis quelques années dans la population et chez nos exposants. On voit de plus en plus de pubs ludiques ouvrir leurs portes, aussi bien à Montréal qu’à Québec », explique-t-il.

C’est sans compter sur la grande diversité des jeux de table qui sont désormais offerts aux amateurs.

« Il y en a pour la famille, évidemment, mais aussi pour personnes plus matures. On voit également apparaître de plus en plus de jeux en solo et d’autres qu’on appelle Legacy, c’est-à-dire qu’on peut faire une vingtaine de parties, avant de le terminer. »

Technologies

Évidemment, une partie du Salon est réservé aux technologies de pointe en matière de divertissement. Ainsi, les visiteurs peuvent essayer différentes plateformes de gaming, que ce soit sur Nintendo, ordinateurs ou avec le casque de réalité virtuelle de la PlayStation.

Pour les plus nostalgiques, un espace de « Duck Hunt », le fameux jeu où il fallait tirer sur un canard à l’aide du pistolet de la NES, a été installé, entre autres jeux rétros.

Nouveauté cette année, des exposants présentent des figurines construites à l’aide d’imprimantes 3D. Les plus jeunes peuvent également tenter de créer des dessins en trois dimensions à l’aide de « crayons » spéciaux.

« Les gens viennent au Salon pour la diversité de notre offre. D’ailleurs, on s’attend à accueillir 10 000 personnes cette année », précise M. Hallet.

Redonner au suivant

Réno-Jouets est également sur place pour faire tester aux plus jeunes, les jouets qu’ils ont reçus en don. L’organisme à but non lucratif a ramassé plus de 600 caisses de jouets usagers pour les plus démunis, au début du mois.



« On parle de grosses boîtes de deux pieds de long et de large, par quatre pieds de haut. Les gens sont de plus en plus généreux. On ramasse plus de 500 000 jouets par années », a confié Richard Pearson, responsable des ressources humaines l’organisme.

Jérémy Bernier

Réno-Jouets a même des partenariats au Nunavut, au Guatemala, à Madagascar et au Congo pour redonner certains jouets récoltés à Québec.