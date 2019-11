Grand Prix du Brésil : Lance Stroll partira 17e, Max Verstappen premier

Le Québécois Lance Stroll a dû se contenter de la 17e place sur la grille de départ du Grand Prix du Brésil après la séance de qualifications de samedi. Le pilote de l’écurie Red Bull Max Verstappen partira premier, devant Sebastian Vettel et Lewis Hamilton.

Stroll aurait pu se retrouver plus loin au classement puisque Carlos Sainz n’a enregistré aucun temps en raison d’un pépin technique et partira bon dernier. En plus de Sainz, le pilote de l’écurie Racing Point a devancé les Williams de George Russell et de Robert Kubica.

Le coéquipier de Stroll, Sergio Perez, a atteint la Q2 et partira 15e, dimanche.

Le Néerlandais Verstappen a tout dominé à l’Autodromo Jose Carlos Pace de Sao Paulo. Il a obtenu le meilleur temps de chacune des séances de qualifications, arrêtant le chronomètre à 1 min 7,508 s en Q3. Il a conclu à peine un dixième de seconde devant ses plus proches poursuivants. C’est la deuxième position de tête de la saison de Verstappen, qui était parti premier en Hongrie, en août.

Charles Leclerc, de l’écurie Ferrari, a conclu au quatrième rang, mais devra reculer de 10 places sur la grille de départ pour avoir changé de moteur avant le week-end.