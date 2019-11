Le propriétaire de la maison Jobin-Bédard prêt à revendre

Surpris par la controverse dans laquelle il s’est retrouvé plongé bien malgré lui, le nouveau propriétaire d’une résidence bicentenaire de Charlesbourg propose de revendre immédiatement la maison Jobin-Bédard à quiconque cherche à la préserver.

C’est ce que Marco Poulin, copropriétaire de Construction CRD, a fait savoir dans une entrevue exclusive au Journal.

« Si le gouvernement ou bien n’importe quelle personne qui est en amour avec la maison veut la racheter, on va la revendre au même prix d’achat [320 000 $] et 10 000 $ pour divers frais », a-t-il assuré, encore étonné de l’ampleur de la polémique des derniers jours.

M. Poulin a fait savoir qu’il s’est porté acquéreur de la maison seulement la semaine dernière après s’être assuré que l’ancienne propriétaire — l’historienne Eileen Reid Marcil — obtienne un permis de démolition en bonne et due forme.

« Avoir un permis de démolition en mains, c’était une condition d’achat pour nous, a ajouté Marco Poulin. On voulait faire un projet de six portes [trois jumelés]. Mais si ça pose problème, je n’ai pas besoin de ça. Je fais 200 portes par année. Le six-portes, je peux le faire ailleurs. »

Démolition suspendue

La polémique autour de cette propriété de la rue du Maine, construite entre 1770 et 1826, a éclaté jeudi dernier lorsque la Société d’histoire de Charlesbourg a alerté la population quant à un risque de démolition.

Vérification faite, la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec avait bel et bien accordé un permis de démolition, le 4 octobre, en jugeant que la demeure se trouvait dans un état de « dégradation avancée » et en affirmant que d’éventuelles rénovations auraient coûté trop cher.

Le vendredi 8 novembre, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, a cependant prononcé un sursis de 30 jours pour permettre à ses experts d’analyser la valeur patrimoniale de l’immeuble. « La démolition aurait dû se dérouler vendredi dernier [8 novembre]. À ce moment-là, on n’avait pas encore le document du ministère. Mais quand on a vu que ça brassait, on a décidé — de bon gré — d’attendre », a fait savoir Marco Poulin.

Invitée à réagir, la ministre Roy a soutenu que « le gouvernement n’est pas là pour acheter. Le gouvernement est là pour protéger ».