Le Salon du livre de Montréal: des journées bien remplies!

J’étais en voyage au Danemark et il pleuvait depuis des jours. Je me suis plongée dans Va savoir de Réjean Ducharme. J’ai dévoré cette histoire d’amour aussi intense que désespérée. J’ai lu des pages si chaudes qu’elles me brûlaient les mains, si tendres que je voulais embrasser la couverture du bouquin. Il pleuvait encore sur le Danemark, mais je ne voyais plus la grisaille. Je pleurais. Des larmes radieuses de lectrice comblée.

Cette année, plus de 2000 auteurs participeront aux célèbres séances de dédicaces du Salon, dont :

PHILIPPE BESSON ► le 22 novembre de 18 h à 19 h, le 23 novembre de 12 h 15 à 13 h 15, le 23 novembre de 15 h à 16 h et le 24 novembre de 13 h 30 à 14 h 30.

BRETT EASTON ELLIS ► le 22 novembre de 18 h à 19 h, le 23 novembre de 11 h à 12 h et de 14 h 45 à 15 h 45, le 24 novembre de 11 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h.

R.J. ELLORY Photo courtoisie, Éditions Sonatine ► le 22 novembre de 16 h à 17 h et de 18 h 30 à 20 h, le 23 novembre de 13 h à 14 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 30 et le 24 novembre de 11 h 30 à 12 h 30.

EMMANUELLE FAVIER ► le 21 novembre de 14 h à 15 h et de 19 h à 20 h, le 22 novembre de 13 h 30 à 14 h 30 et de 19 h à 20 h, le 23 novembre de 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h et le 24 novembre de 10 h à 11 h et de 13 h à 14 h.

ANDREÏ KOURKOV ► le 23 novembre de 13 h à 14 h.

MARIE LABERGE Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin ► le 22 novembre de 18 h 30 à 20 h, le 23 novembre de 11 h à 12 h 30 et de 16 h à 17 h 30 et le 24 novembre de 11 h à 13 h et de 15 h à 16 h 30.

DANY LAFERRIÈRE ► le 20 novembre de 11 h 30 à 12 h 30 et de 17 h 30 à 19 h, le 21 novembre de 16 h à 17 h 30, le 22 novembre de 17 h 30 à 18 h 30, le 23 novembre de 12 h 30 à 14 h, de 15 h à 16 h 30 et de 17 h 30 à 18 h 30 et le 24 novembre de 12 h 30 à 14 h et de 15 h 30 à 17 h.

LOUISE PENNY ► le 23 novembre de 14 h à 15 h.

RUTH WARE ► le 22 novembre de 16 h à 17 h, le 23 novembre de 13 h à 14 h et le 24 novembre de 11 h 30 à 12 h 30.