Le yacht de Guy Laliberté à louer pour 263 000$

Guy Laliberté loue aussi son embarcation

Captures d’écran, YachtCharterFleet.com

Le yacht du milliardaire québécois Guy Laliberté est à louer pour 180 000 euros (environ 263 000 $) par semaine sur un site spécialisé. « L’équipement impressionnant de loisir et de divertissement du Tiara en font le yacht idéal pour socialiser et s’amuser en famille et entre amis », indique-t-on. Selon les informations fournies, le yacht, construit en 2004 et rénové en 2014, fait 54,27 m et se déplace à une vitesse de 12 nœuds. Il peut recevoir dix invités dans cinq chambres. L’annonce révèle qu’il sera au Antigua Charter Yacht Show 2019 au début du mois de décembre, mais qu’il se déplace normalement dans la Méditerranée tout près de Monaco, un paradis fiscal. Guy Laliberté a été arrêté cette semaine en Polynésie française, où il possède une île privée, pour culture de cannabis.