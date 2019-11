« Les arbitres nous ont volé le match » - Phillip Danault

Phillip Danault croyait bien avoir marqué le but de la victoire dans la dernière minute de la troisième période. Non seulement ce but lui a été refusé, mais les officiels n’ont pas vu Nico Hischier mettre la main sur la rondelle. Ce qui aurait dû provoquer un lancer de punition en faveur du Canadien.

« Ils (les arbitres) nous ont volé le match. Premièrement, le but était bon. Je me suis fait pousser dans le but. En plus, il (Chris Rooney) dit qu’il n’a pas vu le joueur des Devils fermer la main sur la rondelle. J’imagine qu’il n’a pas regardé la reprise comme il faut. »

– Phillip Danault

Max Domi n’avait pas encore visité le banc des punitions cette saison. Hier, c’est là qu’il se trouvait, pour avoir enguirlandé l’un des arbitres, lorsque Wayne Simmonds a nivelé la marque.

« Tu sais où la ligne est tracée, et il l’a traversée. Il sera le premier à vous dire qu’il ne peut agir comme ça. Cependant, c’est un de nos joueurs qui jouent avec le plus d’émotion. »

– Brendan Gallagher

Effectivement, l’attaquant du Canadien a fait son mea culpa à son retour au vestiaire.

« Je prends l’entière responsabilité pour la double mineure qui m’a été décernée. C’est de ma faute. Je ne peux agir comme ça. Ça n’arrivera plus. »

– Max Domi

Ce revers crève-coeur a empêché Keith Kinkaid de savourer un deuxième gain dans l’uniforme du Canadien. Une victoire, contre son ancienne équipe, qui lui aurait fait un petit velours.

« C’est une défaite difficile à avaler. Le niveau de motivation était élevé. Je me sentais bien. Ce qui est étrange, c’est qu’on a récolté qu’un seul point au cours des deux matchs où je me sentais le mieux. »

– Keith Kinkaid