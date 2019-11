Métier de l’immobilier: Courtier hypothécaire, aimer jouer avec les chiffres

Capacité d’emprunt, taux d’intérêt, terme, amortissement... Pas toujours facile de s’y retrouver. C’est à ce moment qu’un courtier hypothécaire devient d’un grand secours.

Le courtier hypothécaire est là pour vous accompagner lors du financement de votre demeure. Il agit comme intermédiaire entre vous et les différentes institutions financières. De ce fait, son rôle consiste à vous guider à travers les démarches, notamment lors de l’obtention d’une préautorisation hypothécaire ou de la négociation d'ententes avec des institutions financières.

Photo Can Stock Photo / Elnur

Les aptitudes d’un bon courtier hypothécaire

Sans contredit, un bon courtier hypothécaire aime jouer avec les chiffres, mais il doit également avoir des aptitudes d’analyse développées et être axé sur la recherche de solutions. En effet, le courtier doit trouver le meilleur financement possible selon la situation qui se présente à lui, ce qui n’est pas toujours des plus évident. Comme le courtier navigue à travers des centaines de produits hypothécaires, il doit parvenir à se familiariser rapidement avec tout ce qui est offert sur le marché, pour ensuite être en mesure de les comparer et d’en faire ressortir les avantages et les inconvénients. Le courtier doit aussi être à même de bien vulgariser l’information auprès de ses clients, car cette information peut s’avérer assez complexe pour les non-initiés. Rigueur et minutie sont également de mise afin d’effectuer un suivi serré des dossiers en cours. Le courtier hypothécaire doit aussi être capable de gérer le stress et de respecter les échéances qui sont très serrées.

Photo Can Stock Photo / racorn

Une rigoureuse formation

Pour devenir courtier hypothécaire, il faut suivre une formation de base accréditée par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ). Par la suite, le candidat doit réussir l’examen d’entrée dans la profession, puis faire une demande de délivrance d’un permis de courtage auprès de l’OACIQ. Tout au long de sa carrière, le courtier hypothécaire doit suivre le programme de formation continue obligatoire de l’OACIQ afin de maintenir et mettre à jour ses connaissances. Il est important de souligner que le courtier hypothécaire est soumis à un code déontologique, tel que le stipule la Loi sur le courtage immobilier. Mentionnons également qu’un courtier agissant sous une bannière reçoit un salaire de base en plus des rétributions applicables, alors qu’un courtier qui est travailleur autonome reçoit uniquement des rétributions.

À noter : à compter du 1er mai 2020, l’encadrement du courtage hypothécaire sera transféré à l’Autorité des marchés financiers (AMF), résultat de l’adoption du projet de loi 141 visant, entre autres, l’encadrement du secteur financier.