Plonger tête première

Olivier Renard est directeur sportif de l’Impact depuis moins de deux mois, mais le Belge de 40 ans est loin de se tourner les pouces.

La preuve en est l’embauche de Thierry Henry comme nouvel entraîneur-chef de l’équipe, jeudi dernier. Comme premier coup, on peut dire qu’il a frappé dans le mille surtout que le dossier a été bouclé rapidement.

Renard a préféré ne pas commenter sa nouvelle acquisition avant la conférence de presse au cours de laquelle Henry fera sa rentrée montréalaise, lundi.

On l’a toutefois rencontré, à la fin du mois dernier, dans la magnifique salle de conférence du Centre Nutrilait. Quand on arrive, il travaille sur son iPad avec deux téléphones à ses côtés qui sonnent à tour de rôle. Peut-être était-il déjà au travail sur le dossier Henry, qui sait ? Photo PIerre-Paul Poulin

Il faut dire que s’il connaissait la MLS, ce n’est que plus récemment qu’il a commencé à s’y intéresser, lui qui a été directeur sportif en Belgique, à Malines et Liège, en plus d’agir comme consultant pour Anvers.

« J’aime regarder des ligues que personne ne regarde. Ce qui est flagrant à mes yeux, c’est que quand j’ai commencé comme directeur sportif, je ne regardais pas la MLS parce qu’il n’y avait pas de joueur qui pouvait venir en Europe.

Maintenant, c’est dans les deux sens, il y a des transferts vers l’Europe. Ça veut dire qu’il y a du poisson à pêcher ici. »

Un test

Olivier Renard aime se remettre en question et se lancer des défis. Il ne le cache pas, s’il a accepté le poste chez l’Impact, c’est beaucoup parce qu’il avait envie de se tester.

Pour lui, venir travailler en MLS, c’était presque recommencer à zéro tant le contexte est différent.

« Ce qui m’a fortement attiré ici, c’est la MLS parce qu’il y a tellement de complexités ici qui n’existent pas en Europe. Être directeur sportif en Europe, c’est complètement différent d’ici.

Je pars du principe que tu as toujours besoin d’avoir une bonne équipe autour de toi et c’est encore plus vrai ici parce qu’il y a tellement de choses qui te font réfléchir plus que dans d’autres pays où, si tu as les moyens de t’offrir un joueur X, tu le signes. »

Recette

On lui fait remarquer qu’il arrive dans un contexte où les chantiers sont nombreux avec l’embauche d’un nouvel entraîneur-chef, le statut plus ou moins clair de Nacho Piatti et de nombreux contrats à gérer, dont celui de Samuel Piette, mais il ne bronche pas.

« Je pars du principe que des chantiers, il y en a chaque année. Un club qui a eu du succès une année peut ne pas en avoir l’année suivante. Photo PIerre-Paul Poulin

Je prends en exemple Leicester City qui a été un champion surprenant en Premier League. Ils ont gardé les mêmes joueurs l’année d’après et après une dizaine de matchs, l’entraîneur a été limogé. »

Il ajoute ensuite qu’il n’y a pas de recette miracle et que le travail est continuellement à refaire.

« Un boulanger qui fait son pain avec les mêmes ingrédients va arriver à avoir le même pain neuf fois sur dix. Une équipe de foot qui va commencer un match avec le même XI partant, ça sera dix matchs complètement différents. »

En tant que directeur sportif, il est donc aussi bon que son dernier transfert tout en évoquant l’importance du contexte dans lequel on place les joueurs.

« Je transfère un joueur qui est bon, il vient chez moi et ne touche pas un ballon, je suis considéré comme un directeur sportif qui a raté son transfert. Il s’en va à Los Angeles et met 25 buts. Est-ce que c’est le joueur ou le contexte qui était le problème ? »

Près du terrain

Olivier Renard n’est pas un homme de bureau, il aime être près du terrain non pas parce qu’il est interventionniste, mais parce qu’il veut avoir le ressenti de l’équipe sans intermédiaire.

« J’aime regarder les entraînements parce que quand j’ai une discussion avec le coach, si je ne regarde pas les entraînements, je vais devoir me fier seulement aux impressions d’autres personnes. J’aime bien pouvoir avoir mon avis sur la situation. »

De la même manière, il se fie à ses recruteurs, mais il aime aussi aller faire son propre repérage pour se faire une tête sur le joueur ciblé. Mais il assure qu’il a besoin d’un bon entourage.

« Je suis plus proche du vestiaire que des bureaux. C’est mon passé de joueur. Mais vouloir tout faire soi-même, ça peut être dangereux parce que tu peux être aveuglé.

Je n’ai pas envie d’être entraîneur, mais si un jour je le suis, mon adjoint, s’il me dit toujours oui, c’est le premier que je fais partir. Il doit me faire comprendre ce qui ne va pas, c’est ça le travail d’équipe. Il faut toujours se remettre en question, dans les bonnes choses comme dans les mauvaises. »

Un projet familial