Pour une cuisine du terroir

Dans son documentaire Chef.fe.s de brousse, le réalisateur Nicolas Paquet s’est penché sur le travail de trois chefs québécois qui ont choisi de sortir des sentiers battus pour prôner une cuisine identitaire.

Ils s’appellent Kim Côté, Colombe St-Pierre et Pierre-Olivier Ferry et ils travaillent dans des restaurants gastronomiques situés à Kamouraska, Le Bic et Métis-sur-Mer. Après s’être intéressé aux univers des cantines et des cabanes à sucre dans ses deux films précédents (Esprit de cantine et Les sucreries), le documentariste Nicolas Paquet a posé sa caméra sur le quotidien de ces chefs profondément amoureux de leurs régions et du terroir québécois.

« L’idée du film m’est venue quand je faisais une maîtrise en philosophie politique et que j’étudiais des auteurs autochtones et leur vision de l’alimentation », explique Nicolas Paquet.

« Je me suis dit qu’on avait beaucoup de choses à apprendre d’eux parce que la relation aux territoires passe beaucoup par ce qu’on mange. Comme dit Colombe [St-Pierre] dans le film, il faut arrêter d’acheter des crevettes tigrées et manger davantage ce qui est pêché dans le fleuve ou cueilli dans la forêt. »

Défricheurs

La cuisine du terroir a beaucoup évolué au cours des dernières années : « C’est une idée qui a beaucoup cheminé ces dernières années et qui mûrit encore, souligne le documentariste. Mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Par exemple, on est peut-être rendus à avoir nos propres épices. Dans les forêts du Québec, il y a un paquet de trucs qui peuvent venir assaisonner ce qu’on cuisine. Mais pour l’instant, on n’a pas encore exploité ces possibilités. C’est pourquoi le travail de défricheur de ces chefs est important. »

Avec son documentaire, Nicolas Paquet a aussi voulu souligner le courage de ces trois jeunes chefs qui osent essayer des choses. On apprend notamment dans le film que Kim Côté a reçu des menaces après avoir intégré au menu de son restaurant un hamburger concocté avec de la viande de phoque.

« J’ai voulu qu’on parle de cette histoire-là parce qu’elle montre que ces gens-là sont des résistants, indique Nicolas Paquet. Ils ne font pas dans la facilité de se dire qu’ils vont cuisiner juste ce que les gens ont envie de manger. Colombe St-Pierre, par exemple, propose dans son resto un menu dégustation où on ne sait pas exactement ce qu’on va manger. Elle fait exprès pour mettre de l’oursin afin que les gens y goûtent et aient éventuellement envie d’en manger davantage. Le fleuve regorge d’oursins qui sont pêchés pour aller au Japon et en Asie. Mais pourquoi nous, on n’en mettrait pas plus souvent dans notre assiette ? »

► Le documentaire Chef.fe.s de brousse, à l’affiche depuis hier.