Processus d’achat: 8 questions à vous poser pour bien choisir votre courtier immobilier

Maintenant que vous venez de prendre la grande décision d’acquérir une propriété, la première chose à faire consiste à choisir votre courtier immobilier afin de vous assurer du bon déroulement de tout le processus d’achat, qui peut, disons-le, s’avérer très complexe et éprouvant.

Des références, svp

Le bouche-à-oreille est sans contredit une excellente avenue quand vient le temps de retenir les services d’un courtier immobilier. Commencez par interroger votre entourage, car vous aurez plus facilement confiance en la recommandation d’un ami, d’un membre de la famille ou d’un voisin. Parlez aussi à d’anciens clients pour vous assurer qu’ils ont été satisfaits de ses services. Prenez également le temps de comparer et de communiquer avec plus d’un courtier avant d’arrêter votre choix.

Des questions essentielles

Vous pouvez vous poser les huit questions suivantes pour vous aider à faire un choix éclairé. Ces questions sont par ailleurs extraites du Guide de l’acheteur que l’on peut consulter en ligne sur le site web de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ), au www.oaciq.com/fr/guide-acheteur.

- Est-ce qu’il se spécialise dans le type de propriété que vous recherchez?

- En quoi ses services se distinguent-ils de ceux des autres courtiers?

- Travaille-t-il seul ou en équipe?

- A-t-il un permis valide de l’OACIQ?

- A-t-il des mentions administratives à son dossier ou fait-il l’objet de mesures disciplinaires?

- Connaît-il bien la région ou le secteur où vous souhaitez vous installer?

- Est-il disponible?

- À quels frais devez-vous vous attendre?

Pour vous aider à choisir un courtier, l’OACIQ vous recommande de vérifier la validité de son permis ainsi que son historique dans l’outil «Vérifier le dossier d’un courtier», que l’on retrouve sur son site web, au www.oaciq.com/fr#trouver-courtier. Vous saurez ainsi quelles expertises le courtier détient et s’il a déjà été visé par une décision disciplinaire ou un avis de suspension de permis.