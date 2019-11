Prolonger la cuisson

André Ducharme est habitué aux succès de longue durée, particulièrement en télévision. Cet automne, Un souper presque parfait amorce sa 10e saison à V. Le concours quotidien rejoint ainsi Tout le monde en parle, l’autre émission qui occupe ses journées, au sein du club sélect des productions ayant passé plus d’une décennie en ondes.

« Dans notre métier, tu peux développer une affaire pendant deux ou trois ans, pis après une demi-saison, c’est terminé, souligne l’auteur et humoriste en entrevue. D’autres fois, on t’appelle pour un truc et dix ans plus tard, ça dure encore. »

Certains artistes se lassent rapidement des projets auxquels ils participent, peu importe le succès qu’ils remportent. Ce n’est pas le cas d’André Ducharme.

« J’aime beaucoup, beaucoup, beaucoup relever le défi d’avoir à faire quelque chose plusieurs fois. En spectacle, il y a des gens qui deviennent tannés au bout de quelques représentations. Moi, refaire le même spectacle 100 quelques fois, je trouve ça stimulant. Quand c’est la 112e représentation, il faut s’arranger pour qu’elle soit aussi bonne que toutes les autres. Il faut retrouver cette espèce d’étincelle. »

André Ducharme aborde Un souper presque parfait d’une manière semblable.

« De cette façon, je n’ai pas besoin de tout pour retrouver ce feeling de nouveauté », indique le narrateur et script-éditeur du rendez-vous télévisuel quotidien.

Oser

André Ducharme raconte avoir décroché le contrat d’Un souper presque parfait grâce à Tout le monde en parle, deux émissions produites par Guillaume Lespérance. Quand ce dernier a voulu adapter la téléréalité culinaire britannique au Québec, il s’est tourné vers l’ex-RBO.

« Au début, j’étais plus by the book, se souvient André Ducharme. Mais plus les saisons passent, plus j’ose. C’est l’avantage de poursuivre un projet pendant plusieurs années. On s’amuse davantage. On repousse les limites. Le public est habitué au style. Il accepte plus d’affaires. »

Toujours populaire

Malgré son âge, Un souper presque parfait demeure l’une des émissions les plus regardées de V. Cet automne, le concours culinaire amateur rallie en moyenne 274 000 téléspectateurs chaque soir, selon les données confirmées de Numéris. Et chaque semaine, elle enregistre 43 000 visionnements en rattrapage au Noovo.ca, d’après les chiffres de Google Analytics.

Quant aux demandes d’inscription, elles continuent d’affluer.

« Il y a des gens qui ont réalisé qu’ils n’étaient pas obligés d’être de grands cooks pour participer à l’émission, explique André Ducharme. Tu peux cuisiner normal. Tu peux même arriver en disant : “Je vais faire le pire repas !” Le public aime aussi ce genre de participants. On entend autant parler des concurrents qui font des plats hallucinants que des concurrents qui font des châteaux de saucisses ! »

Côté rassembleur

Quand on demande à André Ducharme de nommer son épisode préféré d’Un souper presque parfait, ce dernier répond immédiatement les semaines thématiques « cuisine du monde ».

« On réunit des gens qui viennent d’un peu partout. Dans le contexte actuel, c’est important de présenter ce type d’émission. Les préjugés des participants les uns envers les autres tombent en cours de semaine. C’est beau à voir. »

« Quand je vais repenser à Un souper presque parfait, c’est probablement l’affaire que je vais retenir : ce qui s’est passé entre les participants. Au-delà des plats, au-delà du concours, il y a des participants qui sont devenus amis. Il y a des couples qui se sont formés. Je trouve ça vraiment tripant. »

► V présente la 10e saison d’Un souper presque parfait du lundi au vendredi à 18 h.