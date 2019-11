Québec confie la gestion animalière à la SPA

La Société protectrice des animaux (SPA) se voit de nouveau attribuer le contrat de centre et de refuge animalier de la ville de Québec, pour cinq ans, après y avoir renoncé en 2014.

Le service entrera en vigueur à partir du 1er janvier pour la SPA de Québec, qui a déposé une soumission de près de 5,5 M$ pour obtenir ledit contrat, qui appartenait jusque là aux Fidèles Moustachus.

« Ça assure notre avenir financier pour les cinq prochaines années, c’est une excellente nouvelle », s’est réjoui le président de l’organisme, Félix Tremblay.

« La plupart des SPA au Canada sont financées par la philanthropie, ce qui n’est pas le cas de celles de la province. On a eu l’occasion d’expérimenter de façon très concrète cette réalité », a-t-il laissé entendre au Journal.

Nouveauté

À compter du 1er janvier, les heures d’ouverture du centre animalier et du refuge seront augmentées. Les portes seront ouvertes le jeudi et le vendredi de 10 h à 20 h, une heure de plus qu’auparavant. Même chose pour le week-end, alors que le centre sera accessible entre 9 h et 17 h.

Qui plus est, les animaux errants non réclamés seront offerts en adoption pendant au moins 14 jours, 11 jours de plus que ce qui se fait actuellement. Le fournisseur devra également se déplacer chez un citoyen dans l’éventualité où ce dernier serait incapable de venir porter un animal qu’il a trouvé.

Abandon responsable

En juillet dernier, la SPA a aboli temporairement les frais d’abandon des chatons de moins de quatre mois et des chiots de moins de trois mois. Ce projet-pilote a permis de récupérer plus d’une centaine d’animaux délaissés.

« On s’est rendu compte que, lorsque les gens constataient qu’il y avait des frais reliés à l’abandon de leurs animaux, c’était un frein pour eux », a expliqué M. Tremblay.

Entre le 11 juillet dernier, date à laquelle la mesure a été instaurée, et le 31 octobre, cinq chiots et 103 chatons ont été récupérés par la société. Ce sont donc 40 animaux de plus que l’an dernier, à la même période.

Comme l’opération a été un succès et qu’elle n’a pas apporté de coûts d’une trop grande importance à l’organisme, cette initiative pourrait très bientôt devenir permanente.