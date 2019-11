Repêchage d'expansion: Ignacio Piatti protégé, pas Bush ni Jackson-Hamel

L'Impact de Montréal a dévoilé samedi la liste des joueurs qu'il protégera en vue du repêchage d'expansion et le nom d’Ignacio Piatti y figure, comme ceux des Québécois Samuel Piette et Ballou Tabla.

Le club montréalais, qui devait sélectionner 12 joueurs, s'assure également des services de Clément Diop, Victor Cabrera, Daniel Lovitz, Jukka Raitala, Bojan Krkic, Lassi Lappalainen, Orji Okwonkwo, Saphir Taïder et Shamit Shome.

Parmi les joueurs non protégés pouvant être réclamés, il y a notamment le Québécois Anthony Jackson-Hamel et le gardien Evan Bush.

Le repêchage d'expansion, qui aura lieu ce mardi 19 novembre, doit profiter aux clubs de Miami et Nashville. Chaque formation pourra choisir cinq athlètes parmi les joueurs non protégés des autres équipes, excluant les clubs qui ont vu un de leurs joueurs être choisi par le FC Cincinnati l'an dernier, soit D.C. United, les Whitecaps de Vancouver, le FC Dallas, le Dynamo de Houston et les Red Bulls de New York.

Comme Jackson-Hamel et Bush, les joueurs suivants peuvent aussi sélectionnés : Zachary Brault-Guillard, Omar Browne, Rudy Camacho, Jorge Corrales, Rod Fanni, Ken Krolicki, Bacary Sagna, Amar Sejdic, Maximiliano Urruti et Jeisson Vargas. Jackson-Hamel est disponible au repêchage puisqu'il est un joueur formé au club âgé de 25 ans et plus. Les équipes peuvent perdre un joueur maximum lors de ce repêchage.

«Les joueurs membres du programme Génération adidas de la MLS qui n'ont pas gradué à la fin de la saison 2019, de même que les joueurs formés au club faisant partie de l'effectif et âgés de 25 ans et moins, sont exclus du processus, c'est-à-dire Jason Beaulieu, Mathieu Choinière, Clément Bayiha, James Pantemis, Daniel Kinumbe, Karifa Yao et Thomas Meilleur-Giguère», a précisé l’Impact, par voie de communiqué.