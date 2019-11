Le meilleur de sa spécialité

Le grand club misait au poste de centre sur Keith Acton, qui avait obtenu 88 points la saison précédente ; Pierre Mondou qui avait marqué 35 buts ; Doug Wickhenheiser, qui en était à une troisième saison et qui allait inscrire 25 buts ; et Dan Daoust, avec qui Carbonneau était en compétition directe.

« Je ne me suis pas posé de question. En étant utilisé régulièrement, j’étais plus impliqué. Ce n’était pas comme si on ne voulait pas que je me lance à l’attaque non plus. »