À propos du tutoiement

Je sais que je vais sembler vieille-école, mais je ne me suis jamais habituée à me faire tutoyer par les caissiers(ières) dans les commerces, pas plus que par les employés(es) des lieux publics ou des institutions qui doivent entrer en interaction avec la clientèle. Chaque fois que ça arrive, je le mentionne, mais je vois bien dans le regard des gens que ce que je dis leur passe cent pieds au-dessus de la tête, et qu’à la limite ils me trouvent un peu cinglée.

Dans la résidence où je vis, je passe pour une vieille chipie fatigante, mais je m’en fiche. D’ailleurs, le fait que les autres pensionnaires acceptent de se laisser tutoyer me rend folle. Ne pensez-vous pas que c’est une question de respect pour soi-même que d’exiger le vouvoiement de tout le monde ?

Une qui considère avoir droit au respect

Sur le principe vous n’avez pas complètement tort. Mais dans l’ensemble de la vie quotidienne des Québécois, les règles à ce propos se sont tellement assouplies, qu’il serait difficile d’exiger de tout le monde de faire marche arrière.