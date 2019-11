Comment rassurer mon amoureux ?

Je termine mes études dans une université située à bonne distance de ma ville natale. Juste avant de m’exiler, j’avais commencé à fréquenter un garçon. Ce qui fait qu’au cours des deux dernières années, on se voyait au rythme moyen d’une fin de semaine par mois puisque j’avais trouvé un travail d’appoint dans la ville où se situe l’université que je fréquente. On se partageait la route quasiment à tour de rôle.

J’en suis à ma troisième et dernière année d’études et j’avais bien hâte de revenir chez moi, en juin prochain, pour qu’on puisse enfin avoir une vie amoureuse normale, et on avait déjà commencé à discuter de ce que nous souhaitions comme lieu de vie quand, début novembre, mon copain m’a annoncé en pleurant qu’il m’avait trompée.

Comme j’avais une confiance totale en lui, ce fut un choc. Il se sentait si coupable de m’avoir fait ça qu’il préférait s’humilier en me le disant que de rester pris avec son secret. Selon lui, il ne méritait pas mon pardon, même si je lui jurais que je pourrais passer au travers s’il me jurait qu’il m’aimait encore. Ce qu’il n’a pas fait. La fin de semaine fut difficile à traverser, mais quand il est parti le dimanche soir, j’avais l’impression que nous avions fait la paix.

Les jours suivants, il n’a pas donné de ses nouvelles et il n’a répondu ni à mes courriels ni à mes SMS. Sauf qu’hier, il m’a fait savoir que c’était fini entre nous à cause de sa grosse bévue, en plus de me demander de ne plus communiquer avec lui. Il préfère rompre alors que je suis disposée à pardonner. Je ne comprends pas son attitude. On sait tous qu’un couple éloigné peut vivre ce genre d’épreuve et que ce n’est pas la fin du monde. Comme je lui ai dit, « ça pourrait même rendre notre couple plus fort de savoir qu’on peut vivre ça sans en faire un drame ». Ce que je me suis abstenue de faire justement. Que se passe-t-il avec lui selon vous ? Puis-je garder espoir ?

Une fille en crise

Les espoirs sont minces d’après moi. Quelqu’un qui avoue avoir trompé peut le faire par souci d’honnêteté, mais, la plupart du temps, il le fait pour soulager sa conscience. En remettant le problème entre vos mains, peut-être espérait-il que vous alliez rompre ? Ce qui lui aurait facilité la vie. Mais comme vous étiez encline à pardonner, il n’a eu d’autre choix que d’assumer l’odieux de poser le geste. Mais de la façon la plus mesquine qui soit, c’est-à-dire en coupant toute communication pour ne pas avoir à vous avouer qu’il ne vous aime plus, que son cœur est peut-être même pris ailleurs. Désolée, mais ce que je décode de l’attitude de ce garçon me mène à cette conclusion.