La tête ensanglantée, il est laissé à lui-même par les arbitres

L’Avalanche du Colorado était prise d'angoisse et en furie, samedi soir, malgré une victoire de 5 à 4 en prolongation contre les Canucks de Vancouver.

Une scène controversée a soulevé l’ire de la formation de Denver sur la séquence ayant mené au troisième but des Canucks, en troisième période. L’attaquant Matt Calvert est demeuré étendu sur la glace, la tête ensanglantée, après avoir été atteint par une rondelle. Le jeu s’est tout bonnement poursuivi, si bien qu’Alexander Edler a profité de la confusion pour marquer.

Les joueurs de l’Avalanche sur la patinoire, dont le défenseur Erik Johnson et l’attaquant étoile Nathan MacKinnon, ont pourtant fait plusieurs fois signe aux officiels d’interrompre l’action.

«C’est une foutue blague, a pesté en termes durs Johnson selon des propos relayés par le site The Athletic. Veux-tu protéger le gars? Il a une famille à la maison. Il gît sur la patinoire avec du sang qui coule de sa tête et ils n’utilisent pas leur maudit sifflet? C’est une farce. C’est une farce et ils devraient avoir honte d’eux-mêmes [les officiels].»

Des zones grises

Le règlement de la Ligue nationale indique que «lorsqu'un joueur est blessé et ne peut retraiter au banc, le jeu ne doit pas être interrompu tant que l’équipe dudit joueur n’a pas le contrôle de la rondelle». Par ailleurs, si l’équipe du joueur en question est en possession du disque au moment de la blessure, le jeu doit être arrêté à moins que ladite équipe soit en position de marquer.

Toutefois, dans les cas où il est évident que le joueur a subi une blessure sérieuse, stipule le règlement, l’arbitre ou le juge de ligne peut immédiatement mettre fin au jeu.

Les officiels ont ainsi un pouvoir discrétionnaire, ce qui laisse place à des zones grises.

«Je ne peux pas imaginer un autre sport dans lequel on laisse cela arriver, a déploré MacKinnon. Un joueur saigne du côté de la tête et gît sur la glace, inerte, et il n’y a pas de coup de sifflet. Je sais que c’est un moment important dans la rencontre. Ce n’est pas la faute de l’arbitre. C’est la faute de la ligue. Si tu vois du sang, ou n’importe quel contact à la tête ou au visage, je crois que c’est dangereux et évidemment, c’est encore pire en raison du but accordé.»

«En même temps, on criait avant qu’ils marquent : "Que se passe-t-il?" Matt Calvert est l’un des joueurs les plus durs avec qui j’ai joué et il ne fait pas la comédie pour obtenir l’arrêt du jeu. Personne ne ferait ça. C’est arrivé deux fois dans les deux dernières semaines. Je ne sais pas comment se porte "Calvy". Je n’ai pas eu la chance de le voir.»

MacKinnon évoquait une situation similaire impliquant le défenseur Nikita Zadorov le 11 novembre, dans une victoire de 9 à 4 de l’Avalanche contre les Predators de Nashville. Zadorov saignait de la bouche après avoir été frappé par une rondelle. Il est demeuré au sol pendant un moment avant de retraiter au banc et le jeu n’a jamais été stoppé.

Aux dernières nouvelles, aucune mise à jour n'avait été fournie quant à l'état de santé de Calvert, qui n'est pas revenu dans le match après l'incident, samedi.

«Et s'il était resté allongé et serait mort sur la glace? a demandé Johnson. Pour qu'un jeu en zone offensive se poursuivre? C'est une blague. Ça doit changer. Si c'était un de leurs gars, je m'attendrais à la même chose.»