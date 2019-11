Les Remparts impuissants à Chicoutimi

Face à l’une des meilleures équipes du circuit, les Remparts de Québec ont semblé être sans réponses aux nombreuses attaques des Saguenéens de Chicoutimi. Les troupiers de Patrick Roy se sont donc inclinés pour une 5e fois consécutive, dimanche après-midi à Chicoutimi, au compte de 6 à 3.

Alors que les Sags avaient la pédale au plancher pendant une bonne partie du match, les Remparts n’ont pas été en mesure d’en donner autant. Malgré tout de même 32 tirs en direction de Daniel Moody, les Diables rouges n’ont jamais été capables d’imposer leur rythme, mais ont plutôt tenté de suivre celui imposé par les hommes de Yanick Jean.

« C’est sûr qu’avec nos trois arrières blessés et deux qui jouent sur une patte, nous sommes en difficulté à la défense. C’est tough. Si je regarde notre partie en soi, j’ai certains vétérans qui ne jouent pas à la hauteur de leur talent », a analysé le pilote des Remparts, Patrick Roy, faisant entre autres référence à Édouard Saint-Laurent, responsable des deux premiers buts des siens selon ce dernier.

Malgré la défaite, le capitaine Félix Bibeau a certainement été le joueur qui a démontré le plus de combativité en plus de se démarquer offensivement en réussissant deux filets. Sur son deuxième filet, le capitaine des Remparts a démontré toute son agilité alors qu’il a contourné tous les Bleus avant de se retrouver dans l’enclave et de décocher un tir parfait dans la lucarne. Visiblement irrité par la tournure des évènements lors de ce match, Bibeau a même jeté les gants face à Ethan Crossman lors du troisième vingt. Seule ombre au tableau, Bibeau a quitté la partie en troisième période après avoir reçu un coup de bâton directement sur le poignet.

Anthony Gagnon a été l’autre marqueur des Diables rouges en toute fin de partie.

Demers et Dufour s’illustrent

Pour les Bleus, bien que le quatrième trio piloté par Antoine Demers n’ait pas marqué, il a connu un deuxième excellent match consécutif, gardant l’équipe de la Vieille Capitale prisonnière dans son territoire à quelques reprises. Tristan Pelletier a aussi fait sentir sa présence à quelques reprises, lui qui joue avec beaucoup d’énergie depuis le début de la campagne.

William Dufour a lui aussi connu un excellent match, récoltant deux buts et une passe.