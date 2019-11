L’héritage familial de Sophie D’Amours

D’abord vice-rectrice à la recherche, Sophie D’Amours s’est fait remarquer par ses collègues, qui l’ont incitée à envisager de participer à la course au rectorat. Elle n’avait en fait jamais considéré cette possibilité. « À force de me le faire dire, ç’a fait son bout de chemin », dit-elle. Devenue rectrice en avril 2017, ce qui la place à mi-mandat, Mme D’Amours se félicite aujourd’hui de pouvoir occuper un travail qui non seulement l’habite, mais la stimule et la sort de sa zone de confort. Elle aime être mise au défi, sans doute parce qu’elle a la chance d’être aussi bien entourée par « la meilleure équipe au pays », souligne-t-elle. L’Université Laval, dont le budget s’élève à un peu plus d’un milliard de dollars, compte 43 000 étudiants et 10 000 employés. « C’est une grande organisation complexe, et ça amène toutes sortes de défis. » Elle se réjouit notamment de voir que l’esprit de communauté qu’elle souhaitait implanter est devenu réalité et s’accompagne d’un sentiment de fierté partagée.