L’Océanic l’emporte dans le tumulte

RIMOUSKI | L’Océanic l’a emporté 6-4 face aux Cataractes de Shawinigan dimanche, mais ce qui retient l’attention, ce sont les expulsions de la rencontre du capitaine Alexis Lafrenière et de l’entraîneur-chef de la formation locale, Serge Beausoleil, en fin de deuxième période, à la suite d’une mise en échec haute de Leon Denny sur Cédric Paré.

« Ce n’était pas un bon match pour nos arbitres. Denny frappe Ludovic Soucy à la tête. Il quitte avec une commotion, et on donne un deux minutes pour obstruction alors que c’était une majeure. Le même Denny sert une mise en échec extrêmement haute à Paré, qui fait pourtant six pieds, trois pouces et demi. On sort Lafrenière du match alors qu’un deux minutes aurait fait l’affaire. Nous avions déjà huit gars qui manquaient. Ils ont jeté de l’huile sur le feu au lieu de tempérer », a commenté Serge Beausoleil après le match. Ce dernier a cependant précisé que les mises en échec de Jordan Lepage sur Dmitri Zavgorodniy et Frédéryck Janvier étaient égales. « J’étais fâché de la réaction de Janvier », a-t-il dit.

Doublés pour Verreault et Lafrenière

L’attaquant recru Luka Verreault a marqué ses deux premiers buts en carrière dans la LHJMQ. Avant son expulsion, Lafrenière a eu le temps d’inscrire deux buts et d’ajouter une passe. Cole Cormier et Zachary Bolduc ont complété pour les vainqueurs. La réplique est venue de Maverick Bourque (2), Mikael Robidoux et Xavier Cormier. Rappelé dimanche, le meilleur pointeur de la Ligue midget AAA, Alexis Brisson, a obtenu une passe, en plus de frapper la barre horizontale.« Ça a brassé un peu. J’aime ça des “games” de même », a commenté Alexis Brisson, qu’on devrait revoir avec l’Océanic à court terme avec la liste des blessés qui ne cesse de s’allonger.

À son premier départ en carrière dans la LHJMQ, le gardien des Chevaliers de Lévis, Thomas Couture, a été solide.

Huit absents

L’Océanic a amorcé le match avec huit absents, quatre blessés et quatre joueurs victimes d’un virus, dont le gardien Raphaël Audet, qui devait être d’office, ainsi que le défenseur de 20 ans, Vincent Martineau. Les autres absents étaient Colten Ellis, Adam Raska, Maxime Collin et Jacob Kelly (blessés) ainsi que Brandon Casey (malade) et Christophe Chiasson. Mikael Martel a fait quelques présences et il a dû quitter. Zavgorodniy et Soucy ont aussi quitté la rencontre en première période. L’Océanic dispose de six joueurs avant son prochain match, le 23 novembre à Blainville-Boisbriand.