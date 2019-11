Netflix, Disney+ et les autres

Nouvelle étape pour la télé en continu via internet, Disney+ arrivait cette semaine avec son catalogue rempli de classiques.

Tout est là : les films de princesses, tous les dessins animés de Pixar, le canon de Star Wars, l’univers Marvel et même la série Les Simpsons doublée en québécois. De quoi faire mal tant à Netflix, qui perd une partie importante de son catalogue, qu’à Apple TV+, dont le lancement soutenu par trop peu de contenu original a fait patate.

Transitoire

C’est aussi une inquiétude pour les câblodistributeurs qui voient diminuer leurs parts de marché à mesure que les habitudes changent. Une menace ressentie également par les artisans de la culture québécoise, qui voient disparaître les grands rendez-vous fédérateurs qui font une société. Les diffuseurs qui les font travailler souffrent.

C’est une époque transitoire. Les gens trouvent le câble cher. Couper le cordon et passer à Netflix pour une douzaine de dollars par mois, c’était avantageux. Sauf que Netflix n’est plus seul. Ses prix augmentent, et il faudrait débourser plus de 65 $ par mois pour avoir accès aussi à Crave, Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+ et YouTube Premium, qui diffusent tous un peu de ce qui vous intéresse. Ajoutez Club illico et ICI TOU.TV si vous voulez du contenu en français pour la peine, vous avez défoncé 80 $ et vous n’avez pas encore de nouvelles en continu ou de sport en direct.

Consolidation

Le marché va se consolider. Certains joueurs vont se planter, leur catalogue sera repris par des concurrents. Il faudra éventuellement des forfaits procurant un abonnement à plusieurs plateformes. Comme c’est le cas actuellement avec le câble.

Ironiquement, c’est peut-être des câblodistributeurs que viendra la solution. Ils ont l’infrastructure pour inscrire tout ça dans leur offre.

Alors, vous préférez quoi ? Netflix, Crave ou Disney+ ? Pensez-y vite, parce que ça commence à faire cher...